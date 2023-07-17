Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Plato Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Demokrasi Kupası Satranç Turnuvası, yoğun ilgiyle gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve birçok kategoride yarışmacının yer aldığı turnuva, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Türkiye Satranç Federasyonu'ndan 6 hakemin görev aldığı turnuvada, 69 açık kategori ve 12 yaş altı yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada dereceye giren yarışmacılara ödüller verildi. İlk 3'e giren yarışmacılara para ödülü ve hediye çeki sunulurken, ilk 10'a giren yarışmacılar ise kupa ve madalya ile ödüllendirildi. İnanç Kılıç, turnuvanın birincisi olarak büyük bir sevinç yaşadığını belirterek, "Bu kupada birinci olmak müthiş bir duygu. Kademe atlamamı sağlaması ve arkadaşlarımın önüne geçebilmem açısından da önemli bir adım oldu. 6'da 6 yapmak ise beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Sultanbeyli İlçe Satranç Temsilcisi Adnan Ulus, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek, dereceye girenleri de tebrik etti. Türkiye Satranç Federasyonu hakemlerinden Veysel Subaşı ise turnuvanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde Plato Alışveriş Merkezi'nin sağladığı destek için teşekkürlerini iletti.

Haber Spotu: Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Plato AVM'de düzenlenen Demokrasi Kupası Satranç Turnuvası büyük bir katılımla gerçekleşti. Yarışmacılar arasında büyük bir mücadele yaşandı ve dereceye girenler ödüllerini aldı.