Türkiye Kadın Voleybol Takımı, uluslararası alanda büyük bir başarı elde ederek 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Milliler, Antalya'da düzenlenen turnuvada üstün performans sergileyerek rakiplerini mağlup etti. İlk haftada üst üste aldıkları galibiyetlerle dikkat çeken Ay-yıldızlılar, turnuvaya 3'te 3 yaparak başladı. İkinci haftada da iyi bir performans sergileyen milliler, 8 maçın 6'sını kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükselmeyi başardı. Ev sahibi ABD ile yapılan yarı final maçında da rakibini 3-1 yenerek finale çıkmayı başaran Filenin Sultanları, tarihinde ikinci kez bu büyük başarıya ulaştı. Finalde Çin ile karşılaşan milliler, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak Milletler Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bu büyük zaferle birlikte Türkiye Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasında zirveye yerleşti. 2018'de ikincilik, 2021'de üçüncülük ve 2019 ile 2022'de dördüncülük elde eden Ay-yıldızlılar, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bu tarihi başarıyı yakaladı. Milliler, dünya sıralamasında 365,64 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Melissa Vargas, Türkiye'nin gururu oldu. Ayrıca, Zehra Güneş En İyi Blok Yapan Orta Oyuncu, Gizem Örge En İyi Libero ve Melissa Vargas En İyi Pasör Çaprazı olarak seçilen rüya takımında yer aldı. Milli takımın başarısında büyük pay sahibi olan İtalyan koç Daniele Santarelli ise şampiyonluğa taşıyan isim olarak öne çıktı.

Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın bu zaferi, Türk voleybol tarihinde bir milat olarak kaydedildi. Filenin Sultanları, büyük bir başarı elde ederek ülkemizi gururlandırdı ve voleybol dünyasında adını altın harflerle yazdırdı.