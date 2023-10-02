Bir buçuk ay önce taşındığı Sakarya’nın Karasu ilçesinde 15 gün önce denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Denizde bulunan büyük oranda tanınmaz haldeki cesedin çocuğa ait olduğu belirlendi.

Olay, 17 Eylül Pazar günü Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Çatalca’dan yaklaşık 1 buçuk ay önce Karasu’ya taşınan ve ailesi ile birlikte denize giren 14 yaşındaki Muhammet Cebrail Kozan, dalgaların arasında biranda gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine denizde arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları suda bir erkek cesedi buldu. Sudan çıkarılan ve büyük oranda tanınmaz hale gelen cesedin 17 Eylül tarihinde denizde kaybolan Muhammet Cebrail Kozan’a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.