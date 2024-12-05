Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), ‘Minik Kalplerle Yarınlara’ sloganıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tire Kırtepe İlkokulu’nu yeniledi. Dünyayı Güzellik Kurtaracak Derneği ve Onedio iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında okula eğitici oyun alanı ve kütüphane kurulurken, daha önce hiç tiyatro izlemediği belirtilen çocuklar için ‘Mikropsuz Bir Hayat’ oyunu sahnelendi; çocuklara örülen atkı ve bereler ile sürpriz hediyeler dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlamayı sürdürüyor. DEÜ’nün Teknopark birimi (DEPARK), ‘Minik Kalplerle Yarınlara’ sloganıyla hayata geçirdiği projeyle İzmir’in Tire ilçesindeki Kırtepe İlkokulu’nun fiziki koşullarını iyileştirip, çocuklar için daha modern bir eğitim ortamı yarattı. Proje çerçevesinde, köy okulunun boya ve tadilat çalışmaları tamamlandıktan sonra atıl durumda olan bir sınıf, toplanan malzemelerle eğitici bir oyun alanı ve kütüphaneye dönüştürüldü. Proje, Dünyayı Güzellik Kurtaracak Derneği ve Onedio iş birliğiyle, bağışçı ve gönüllülerin desteğiyle tamamlandı.

İLK KEZ TİYATRO İZLEDİLER

Çocuklara özel hazırlanan etkinliklerde, gönüllü bir tiyatro ekibi ise daha önce tiyatro deneyimi olmayan öğrenciler için ‘Mikropsuz Bir Hayat’ oyununu sergiledi. Ayrıca çocuklara el emeği atkılar, bereler ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. Çocuklar, gün boyu düzenlenen eğlenceli yarışmalar ve oyunlarla keyifli vakit geçirirken, temel hijyen konularında da bilgilendirildi. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden akademisyenler, çocuklara el yıkama ve diş fırçalama tekniklerini uygulamalı olarak öğretti. Eğitimlerin ardından öğrencilere diş fırçası, diş macunu ve sabun gibi hijyen malzemeleri hediye edildi.

“TEKNOLOJİYLE TOPLUMA DEĞER KATIYORUZ”

Projeyi değerlendiren DEPARK Genel Müdürü Aytekin Demir, yürütülen çalışmanın toplumsal fayda sağlama ve teknolojiyle insan hayatını iyileştirme potansiyelini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Demir, “Çocuklarımızın daha modern ve interaktif bir ortamda eğitim alabilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Firmalarımız ve gönüllülerimizle birlikte burada bulunmak bizler için çok kıymetliydi. Özellikle kütüphane ve oyun alanlarının tamamlanmasının ardından çocukların mutluluğuna tanıklık etmek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Teknopark olarak teknolojiyi, yaşadığımız toplumu dönüştürmek ve iyileştirmek için kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.