Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, adeta bir kaos yarattı. Saat 10.42'deki sarsıntı, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında Uluyol'da bulunan bir esnaf, çayını alıp dışarı kaçarken, ilginç anlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Deprem anı, sokaklarda bulunanları da etkiledi. Dışarıda bulunanlar panik yaşarken, içeriden kaçanlar da yaşadıkları korkuyu paylaştılar. Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir hırdavat dükkanında depreme yakalanan Bledjan Shtufi adlı esnaf, çayını yanına alarak dışarı kaçmasının, 6 Şubat depremlerinden sonra oluşan tedirginlikten kaynaklandığını belirtti. Elektrikli ev aletleri servisi sahibi Shtufi, "İçeride çay içiyorduk. Çayımızı alıp hızlıca kaçtık. Normalde depremden korkmayan bir insanım. Ayakta olduğumuz için böyle bir refleks oldu. Son yaşanan 6 Şubat depreminin verdiği üzüntülerden etkilendik. Bir anda topukladık. Sosyal medyada konuşuluyoruz. Acıların üstüne bir nebze olsun insanları gülümsettiysek ne mutlu. İsteyerek yapılan bir hareket değildi. 30 saniye dışarıda kaldık. İçeriye girdik. Arkadaşlarımız burada rahat olduğu için geri döndük. Arkadaşlarımız olumlu dönüş yapıyor. Herkes fenomen oldun diyor. Amacımız fenomen olmak değil. Bir farkındalık oluşturduysak ne mutlu bize. " dedi.