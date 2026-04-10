1.Küme: Bu hafta 3 galibiyet aldık. Kurtuluş Sahasında oynanan maç sakin ve zevkli geçti. Bu sebeple iki camianın idareci, antrenör ve futbolcularını kutlarım. Keşke her derbi böyle olsa.

1.Grup: Bu grupta yer alan Gençlergücü pazar günü Bursa’da Altınokspor’a misafir oldu. Gençler 3-1’lik bir galibiyet aldı. Gençlergücü hafta sonu İnegöl’ de Nilüfer FSM Spor ile puan mücadelesine çıkacak.

2.Grup: Karadeniz Güvenspor ligdeki dördüncü haftada grubun güçlü takımlarından Gürsu Yenidoğanspor ile İnegöl’de karşılaştı. Ev sahibi temsilcimiz sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Bu galibiyetle Karadeniz Güvenspor liderliği ele geçirmiş oldu. Karadeniz Güvenspor deplasmanda orta sıralarda yer alan Kumyakaspor ile karşılaşacak.

6.Grup: Pazar günü bu grupta derbi maçı oynandı. Dokuz puana ulaşan ve puan kaybı olmayan Yenicespor ile bugune kadar altı puan toplayabilen asırlık çınar Doğanspor Kurtuluş Sahasında pazar günü karşı karşıya geldi. Maçı daha çok isteyen, üçüncü bölgede yetenekli olan misafir konumundaki Yenicespor 3-0 kazandı. Yeni bir oluşuma giden Yenicespor bu lige fazla geliyor. Gerek teknik ekip ve kadrosu, gerekse yönetim kurulu ‘’Biz burada misafir’’ diye haykırıyor. Maç öncesi ve sonrası 5-6 tane idarecinin o heyecanına tanık oldum. Zaten kaç kulüpte kulüp müdür var ki? Tahminim süper amatör kümede de sıradan bir Yenicespor olmayacak. Lider Yenicespor bu hafta sahasında sadece bir galibiyeti olan Erikligücüspor ile karşı karşıya gelecek. Altı puanlı Doğanspor ise Bursa’da Küçükbalıklı Başakspor’dan puan almaya çalışacak.

U 15 Grubu Play-Off: Kurtuluşspor ve Doğanspor beşer maça çıktılar. Kurtuluşspor son maçında Karayolları Yolspor’u yenebilseydi Türkiye Şampiyonası için baraj maçına çıkacaktı. Her iki takımımız yedişer puan topladılar. Maalesef bu finaller için yeterli olmadı.

ANILARLA FUTBOL

Futbolda bazen antrenörlerin prensleri olduğu gibi nadiren de olsa sevmediği sporcular olur. Bugünkü kahramanınız Halim. Halim, takımın hocası Ramazan Hocanın pek yüz vermediği, her fırsatta yedek oturttuğu bir oyuncudur. Takımda 2-3 sakat oyuncu vardır. Bir önemli maç öncesi Ramazan Hoca kadroyu açıklar. Bizim Halim ilk 11‘dedir. Halim aldığı fırsatı değerlendirme amacındadır. Dikkatli oynar, topla oynamayı çok sevdiği halde gereksiz yere topla oynamaz, yani tek pas oynamaya özen gösterir. İlk yarı onun için olumlu geçmiştir. Halim, hocasından olumsuz bir söz de işitmemiştir. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Halim pozisyon icabı topu ayağında fazla tutar, topu kaptırır ve takımı gol yer. Takımı 1 – 0 geriye düşmüştür. Ramazan Hoca kulübeden fırlar ve Halim‘e bağırır, çağırır. Kulübenin yakınında dikilen Halim‘ in bir akrabası da Ramazan Hocaya seslenir.

- Hocam, görmüyor musun? Kimse top istemiyor, Halim‘ in top atacak yeri yok!

Ramazan Hoca sesin geldiği yere döner.

- Bu dakikada top mu kaptırılır? Takımı yaktı. Asıl Halim‘ in atacak yeri değil, yatacak yeri yok!