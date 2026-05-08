1.Küme: Geçen hafta 2.yarısı başlayan 1.kümede Karadeniz Güvenspor ve Yenicespor liderliklerini sürdürüyor. Gençlergücü bu yarıda daha çok puanlar almalı. Doğanspor ise daha az hata yapıp küme düşmemeli.

1.Grup: Gençler son hafta BAY geçti. Gençlergücü bu hafta evinde Çekirgespor’u konuk edecek. Bursa’daki ilk maçı temsilcimiz 3-1 kaybetmişti. Süper amatör kümeye yükselmek isteyen Gençlergücü bu maçı kesinlikle kaybetmemeli.

2.Grup: Zorlu Gemlik deplasmanında Körfezspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz Güvenspor liderliğini sürdürüyor. Karadeniz Güvenspor bu hafta BAY geçiyor.

6.Grup: Birinci kümede en başarılı temsilcimiz Yenicespor yoluna kayıpsız devam ediyor. Hacivatspor’u da 5-1 yenen Yenicespor dokuzda dokuz yapıp tahminim kulüp rekorunu kırmıştır. Doğanspor deplasmanda Göçmen Milletspor’a 2-1 yenildi. Lider Yenicespor bu hafta lig ikincisi Küçükbalıklı Başakspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde altıncı sıraya gerileyen Doğanspor evinde lig sonuncusu Hacivatspor ile kozlarını paylaşacak. Asırlık Çınar Doğanspor bu maçı kaybederse kalan haftalarda zor günler yaşayabilir.

ANILARLA FUTBOL

Futbolcu transfer öncesi Kuzey Fırtınaspor‘un yöneticileriyle yemektedir. Yemeğin ardından çay–kahve faslı sırasında genç futbolcu Tarık konuşma sırasında sıkça kendini över:

- Şutlarım isabetlidir, çok asist yaparım, defansa yardıma gelirim, etkili ara paslar atarım, hava hakimiyetim iyidir.

Yönetici onun hakkında bilgi almış, futbolcunun anlattığı kadar etkili olmadığını bilmektedir. Ayrıca kendisini bu kadar övmesine kızmıştır ve lafa karışır:

-Doğrudur, hava hakimiyetinizi bilmem ama hava atma hakimiyetiniz epey gelişmiş.