Süper Amatör: Son yıllarda mutlaka 1-2 takımımız play-off’larda olurdu. Bu sezon bu konuda sınıfta kaldık. Geçen sene play-off’larda Kurtuluşspor-Orhaniyespor derbi maçını izlemiştik. Maalesef bu yıl play-off’a kalma heyecanımızı çok erkenden kaybettik.

1.grubu heyecan dorukta. Lig ikinciliği yarışı sürmektedir. Ayrıca ligde kalacak 2 takım son maçlarda belli olacak. 2.grubunda grup şampiyonluğu hariç her şey belli oldu. Bu sebeple bu grup maçları pek izlenmez. 3.grubunda play-off’a kalanlar belli ancak hangi takımın grup şampiyonu olacağı henüz belli olmadı. En çok play-off heyecanı bu grupta yaşanıyor. Üç takım, Zaferspor ile birlikte play-off’a kalmaya çalışıyor. İznik’ teki Elbeyli Üzümspor-Fatihgücü FK maçı yoğun ilgi çekecektir. Bu grupta sadece 1 takım küme düştüğü için üç takım ligde tutunmaya çalışıyor.

2. Grubu: Ligde kalmayı hak eden ve çok rahatlayan Cerrahspor bu hafta BAY geçti. Son haftalarda çok iyi bir çıkış yapan ve 25 puana ulaşan temsilcimiz ligin son maçında lig ikinci Bursa Merinosspor’u konuk edecek.

3. Grubu: Alanyurtspor 19.maçında Bursa’da Osmangazi 19 Mayıssspor’a karşı oynadı. Müsabakayı 6-3 ev sahibi takım kazandı. Rakip 19 Mayısspor geçen haftalarda küme düşmüştü. Alanyurtspor ligin son maçında sahasında Küplüpınar Yeşildağspor ile oynayacak.

4. Grubu: Kurtuluşspor evindeki son maçında lig ikinci İznik temsilcisi Elbeyli Üzümspor’u konuk etti. Evinde maça çok iyi ve hırslı başlayan Kurtuluşspor ilk 25 dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. İlk devre bitmeden durum 2-2 olunca bizde moral bozukluğu olurken rakipte bir şahlanma oldu. İkinci yarıda daha iyi oynayan konuk ekip bulduğu iki golle maçı 4-2 kazandı. İkinci yarı 11-12 oyuncusunu başka takımlara veren ve gençlerle mücadele eden Sarı Kırmızılılar ligi deplasmanda lig sonuncusu Çağlayanspor ile kapatacak.

U 18 Play-Off’lar: Gençlerin play-off heyecanı Salı günü sona erdi. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Kurtuluşspor 7, grubu beşinci sırada tamamlayan Gençlergücü 3 puan toplayabildi. Gençler Ligi’nde daha iyi olmamız gerekiyor. Bu gruplarla Türkiye Şampiyonasına gitmek çok da zor olmasa gerek.

Anılarla Futbol:

Yakın geçmişten bir anı. Henüz cep telefonları, internet... yok. İsmail, kulüp lokalinde oturur. Akınspor‘un antrenörü olan arkadaşı Metin Hocanın lokale gelmesini bekler. İsmail ile Metin Hoca yakın arkadaştır. İsmail‘in oğlu Kemal de Akınspor‘da Metin Hocanın sporcusudur.

İki yakın arkadaş akşama mahallenin kulüp lokalinde karşılaşır. Metin Hoca selam verir ve arkadaşı İsmail‘in masasına oturur. İsmail, oğlunun maçını merak etmektedir.

- Vay Metin Hocam, hoş geldin. Maçı ne yaptınız?

- Sorma kardeş be. 3-1 yenildik.

- Tüh be, canın sağ olsun. Oğlum Kemal oynadı mı?

- Oynadı be İsmail’im oynadı. Ama duygularımla oynadı. Son 10 dakikada oyuna aldım, almaz olaydım. Kemal o kalan sürede bir kendi kalesine gol attı, bir de penaltı yaptırdı.