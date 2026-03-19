1. Küme: 1. Kümeye çok güzel bir başlangıç yaptık. 1. Grupta yer alan Gençlergücü ilk hafta BAY geçmişti.

Temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Çekirgespor ile karşılaşacak. 2.Gruptaki Karadeniz Güvenspor, İnegöl’de Gemlik Körfezspor’u misafir etti. Karadeniz Güvenspor 1-0 geriye düşse de müsabakayı 4-1 kazanmasını bildi. Temsilcimiz ikinci hafta BAY geçecek. 6.Grupta yer alan Doğanspor deplasmanda Bosna Turanspor ile sezonu açtı. Asırlık Çınar maçı 2-1 kazanarak lige 3 puanla başladı. Aynı grupta yer alan ve şampiyonluk için kadro kuran Yenicespor, Bursa’ da Göçmen Milletspor’a konuk oldu. Yenicespor son dakikalarda bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Doğanspor ikinci hafta evinde Göçmen Milletspor ile karşı karşıya gelecek. Yenicespor, Yenice Sahasında Hacıvatspor’u konuk edecek.

U 15 Grubu: Yıldız adayların son haftası oynandı. Son maç gününde heyecan doruktaydı. Dört takım play-off için mücadele etti. Mutlu sona Kurtuluşspor ve Doğanspor ulaştı. Kurtuluşspor grup şampiyonu olarak, Doğanspor da grup ikincisi olarak play-off’a kaldı. Kurtuluşspor iki grubu şampiyon olmak üzere bu yıl dört kategoride de play-off’a kalmış oldu. Çok değerli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca son dört sezonda her sene iki grubu şampiyon olarak tamamlamış oldu. Bu yıl play-off’a kalan diğer takımlar şöyle oldu. U 18 Gençlergücü ve Kurtuluşspor, U 16 Alanyurtspor ve Kurtuluşspor, U 15 Kurtuluşspor ve Doğanspor, U 14 Kurtuluşspor ve Gazipaşaspor.

Anılarla Futbol: Çimenspor çok önemli bir maça çıkacaktır. Çimenspor'un bir oyuncusu doping maddesi kullanır. O gün Abdi sahanın en çok koşan, mücadele eden futbolcusudur. Maçı ev sahibi Çimenspor 3-1 kazanır. Maç bitiminde taraftar maçın adamı Abdi'yi alkışlar, ona övgüler yağdırır. Abdi gaza gelir, tel örgülere tırmanır ve taraftarlara bağırır;

- Siz beni esas ikinci devrede görün!

Maç bitmiş ama Abdi ilacın etkisiyle ne yorulmuştur, ne de maçın bittiğini anlamıştır.

Alkışı Hak Edenler:

Kurtuluşspor alt yapı antrenörleri Murat Ulu, Tacettin Elmas, Serdar Ekren ve kendimi (Özden Suvat) tebrik ederim. Bu yıl ilk defa dört kategoride de 4 takım play-off’a kaldı. Porfesyonel kulüplerimiz İnegölspor ve Kafkasspor’un alt yapılarını saymazsak bu başarı bir ilktir. Ayrıca son dört yılda Kurtuluşspor’un başında Murat Ulu 4 kez, Tacettin Elmas 2 kez, Özden Suvat ve Serdar Ekren birer kez takımlarını şampiyon yaptılar.

Profesyonel takımlarımızın alt yapıları da başarılı sonuçlar aldı. Farklı gruplarda yer alan İnegölspor ve Kafkasspor U 14 ve U 15 Gruplarını şampiyon olarak tamamlayıp Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak etti. Her iki camiamızı, yönetici, antrenör ve sporcuları tebrik ederim. İnegölspor U 14 grubu oynadığı 26 maçın tamamımı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim.