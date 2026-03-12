Süper Amatör: Son yıllarda mutlaka 1-2 takımımız play-off’larda olurdu. Bu sezon bu konuda sınıfta kaldık. Geçen sene play-off’larda Kurtuluşspor-Orhaniyespor derbi maçını izlemiştik. Maalesef bu yıl play-off’a kalma heyecanımızı çok erkenden kaybettik.

2. Grubu: 25 puana ulaşan temsilcimiz ligin son maçında lig ikinci Bursa Merinosspor’u konuk etti. Maçı misafir ekip 6-0 kazandı.

3. Grubu: Alanyurtspor ligin son maçında sahasında Küplüpınar Yeşildağspor ile oynanacaktı. İnegöl’de oynanması gereken maça temsilcimiz müsabakaya çıkmayınca 3-0 hükmen kaybetmiş oldu.

4. Grubu: 11-12 oyuncusunu başka takımlara veren ve gençlerle mücadele eden Sarı Kırmızılılar ligi deplasmanda lig sonuncusu Çağlayanspor ile kapattı. Tamamen gençlerle sahaya çıkan Kurtuluşspor müsabakayı 7-1 gibi farklı bir skorla yendi.

1.Küme Sahne Alıyor

1.Küme: Hafta sonu 1.Küme müsabakaları başlayacak. İnegöl’den 4 takım; Doğanspor, Gençlergücü, Karadeniz Güvenspor, Yenicespor maçlara çıkacak. Temsilcilerimiz farklı gruplarda yer alıyor. Doğanspor deplasmanda Bosna Turanspor ile sezonu açıyor. 1.Grupta yer alan Gençlergücü ilk hafta BAY geçecek. Karadeniz Güvenspor, İnegöl’de Gemlik Körfezspor’u misafir edecek. Yenicespor, Bursa’da Göçmen Milletspor’a konuk olacak.

2.Küme: Bu hafta aynı zamanda ikinci küme de başlıyor. Son iki yıldır olduğu gibi bu yılda da İnegöl’den bir takım yok.

U 15 Grubu: Son haftası oynanacak İnegöl grubunda heyecan dorukta. Kurtuluşspor, Doğanspor, Karadeniz Güvenspor ve Yenicespor play-off’a kalabilmek için son 70 dakikaya çıkacaklar.

Anılarla Futbol:

Mehmet Altan yani Minik, İnegöl‘ün sevilen, esprili, herkesle şakalaşabilen, dev cüssesinde çok temiz bir kalbi olan eski futbolcu abimizdir. Kurtuluşspor‘da daha doğrusu İnegöl‘de 3-4 sezon futbol oynamasına rağmen kendi döneminde tüm Bursa‘nın en iyi kalecileri arasında ün yapmıştır. Çoğu futbol gibi ''Minik'' de zamanla kilo aldı ve daha heybetli bir görünüme sahip oldu. O dönemde profesyonel takımlara yurt dışından oyuncu tavsiye eder. Bir dönem Beşiktaş' ta da oynayan Bayram Bektaş'ın da Türkiye' de futbol oynamasına katkısı olmuş, arkadaşıdır. Yine yurt dışından bir oyuncuyu Galatasaray' a tavsiye için Fatih Terim ile görüşmeye Florya tesislerine gitmiştir. Hal hatırdan sonra Minik Mehmet, Fatih Hoca‘ ya ''Hocam, ben de eskiden profesyonel futbolcuydum, şimdi bıraktık, oynamıyoruz artık'' der. Fatih Terim, Minik’ i şöyle bir süzdükten sonra şöyle der:

-İsabet olmuş, doğru bir karar vermişsin!

Alkışı Hak Edenler: Perşembe akşamı Karadeniz Güvenspor lokalinde Karadeniz Güvenspor’un geleneksel iftar yemeği gecesi vardı. Bu buluşma yaklaşık 10 yıldır yapılıyor. Bu kadar uzun süre iftar geleneğini sürdüren başka bir camia var mıdır bilmiyor. Karadeniz Güvenspor camiasını tebrik ederim. Spor kulüpleri sadece kazandıkları maçlarla gündem olmamalı.