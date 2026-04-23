1.Küme: Karadeniz Güvenspor ve Yenicespor liderliklerini sürdürüyor. Yenicespor puan farkı bakımından daha avantajlı. Gençlergücü lige ısınıyor. Doğanspor gençler ancak bu kadar mücadele edebilir.

1.Grup: Erol Arslan’ın talebeleri bu hafta deplasmanda Hürriyetspor’a karşı oynadı. Rakip Hürriyetspor’un sadece 1 galibiyeti vardı. Temsilcimiz sahadan 1-0 galip ayrıldı. Gençlergücü bu galibiyetle kendini üst sıralara attı. Temsilcimiz hafta sonu lider Orhangazi Yeniköy Gençler Birliği ile zorlu bir maça çıkacak. Beraberlik kötü bir sonuç olmaz.

2.Grup: Karadeniz Güvenspor hafta sonu İnegöl’de ligin zayıf takımlarından Ahıskaspor’u konuk etti. Mücadeleyi 8-1 kazanan Karadeniz Güvenspor liderliğine devam etti. İnegöl temsilcisi hafta sonu alt sıralardan kurtulmaya çalışan Demirtaşspor ile kozlarını paylaşacak.

6.Grup: Lider Yenicespor Hüdavendigar Osmangazispor deplasmanından 3 puan için sahne aldı. İnegöl ekibi Bursa’dan da 3 puanla döndü. Doğanspor deplasmanda Erikligücüspor’a misafir oldu. Karşılaşma karşılıklı birer golle 1-1 bitti. Bu sonuç temsilcimiz için kötü bir sonuç değil. Lider Yenicespor hafta içi de Bosna Turanspor’a karşı galip gelip ilk yarıyı lider bitirdi. Yedide yedi yapan Yenicespor süper amatör kümeye çıkmak için önemli bir avantaj elde etti. Asırlık Çınar Doğanspor çarşamba günü İnegöl’de Hüdavendigar Osmangazispor’a 2-1 kaybetti.

ANILARLA FUTBOL

Semtin güçlü takımı Bulvarspor‘un son bir maçı kalmıştı. Yöneticiler yönetim odasında maç öncesi toplantı yapmaktadır. Bu maçı kazanmaları için futbolculara prim vermek istemektedirler. Lakin kulübün çok borcu olduğu için başka çözümler aramaktadırlar. O sırada lokalde kağıt oynayan, zengin iş adamı Halim Beyin kahkahası duyulur. Halim Bey futboldan pek anlamamaktadır. Yöneticiler hemen Halim Beyi yönetim odasına davet eder ve bu önemli maçta ondan destek isterler. Halim biraz nazlanır. Pohpohlanınca kulübeye girme şartıyla kabul eder.

Bulvarspor maçı 3–2 kazanmış fakat Play-off‘a kalamamıştır. Zira en az 2 farklı galibiyet almaları gerekiyordu. Kulübeye ilk defa giren Halim Bey, maçın bitiş düdüğüyle sevinç çığlığı atmıştı. Etrafındaki antrenör, yedek oyuncular söylene söylene o ortamı terk ederken Halim Bey de bir tuhaflık olduğunu anlamıştı. Usulca kulübedeki eşyaları toplayan malzemeci Necmi‘ye yanaşır:

-Necmi, niye kimse sevinmiyor? Maçı kazandık ya.

-Abi kazandık ama yetmedi. Averajımız kötü.

-Ne yetmedi be. O kadar prim verdim. 3 puanı aldık ya. Averaj nedir ya?

-Abi maçlar bitti. Sen git lokale de kağıdını oyna.