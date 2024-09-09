Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından, bakanların aileye başsağlığı dilememesi dikkat çekti. Cinayetin içinde aile bireylerinden birinin rolünün olabileceği iddiaları gündemdeyken, gazeteci Didem Arslan Yılmaz’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Narin Güran’ın kaybını programında işlemiş olan gazeteci Didem Arslan Yılmaz, acı haberin ardından sosyal medyada, “Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. Yılmaz’ın bu paylaşımı, olayın iç yüzü hakkında kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı.

Bakanların Başsağlığı Dilememesi Dikkat Çekti

Olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Narin Güran ve ailesine başsağlığı dilemeden açıklama yapmaları, cinayetle ilgili aile bireylerinden birinin şüpheli olabileceği yorumlarına neden oldu. Bu durum, olayın çözümüyle ilgili endişeleri artırdı ve konuyla ilgili kamuoyunun ilgisini daha da yoğunlaştırdı.

"Tüm Şüpheler Aileye Çevrildi"

Gazeteci Emrullah Erdinç, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Narin’in ailesi güçlü bir aileydi ve bu nedenle köydeki diğer aileler de konuşamıyordu. Hatta tutuklanan amcayı aile üyeleri cezaevinde ziyaret ediyordu. Bu cinayetin içinde aileye mensup kişilerin rolü olabilir. Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeleri ve arabada bulunan DNA örnekleri nedeniyle öncelikli şüpheli konumunda. Cinayetle ilgili amcanın rolü, bu süreçte yapılacak soruşturmalarla ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, aile bireylerinin ve özellikle amcanın olaya nasıl dahil olduğu, ilerleyen süreçte netlik kazanacak.