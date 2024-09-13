Diş beyazlatma yöntemleri arasında uzun yıllardır bilinen ve sıkça başvurulan karbonat kullanımı, hızlı sonuçlar vermesiyle biliniyor fakat karbonat ile diş fırçalamak uzun vadede diş sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.BURSA (İGFA) - Karbonatla diş fırçalamak, tüketilen yiyeceklerin neden olduğu diş lekelenmelerini gidermek için popüler bir yöntem olsa da diş hekimleri bu yöntemin dikkatli kullanılmadığında dişlere zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

UZUN SÜRE KARBONAT KULLANIMI DİŞLERİ DAHA HIZLI RENKLENDİREBİLİR

Dişlerde oluşan sararmaların, dişe yerleşen renk parçacıkları ve yetersiz ağız bakımından kaynaklandığına dikkat çeken uzmanlar, “Karbonat kısa vadede dişleri beyazlatabilirken, uzun vadede diş minesine zarar verebilir. Aşındırıcı etkisi nedeniyle dişlerin yüzeyini zedeleyen karbonat, dişleri daha hızlı renklenmeye yatkın hale getirebilir.” şeklinde ifade ediyorlar.

KARBONAT PROFESYONEL AĞIZ BAKIMI YERİNE GEÇMİYOR

Uzman diş hekimleri, karbonat kullanımının diş hekimi kontrolleri ve profesyonel ağız bakım uygulamalarının yerine geçemeyeceğini ifade ediyor.

Diş hekimleri, diş beyazlatmada doğal yöntemlere başvuran bireylerin, diş aşınmalarına karşı dikkatli olması ve karbonat ya da limon gibi maddeleri uzun süreli kullanmaktan kaçınmasını öneriyor.