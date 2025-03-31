DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Temel Cengiz, yeni sistemin şehirdeki birçok kavşağa entegre edildiğini ve 14 yeni kavşakta daha devreye alındığını belirtti.



Yapay zeka teknolojisinin trafik yönetiminde sunduğu olanaklara dikkat çeken Cengiz, yeni sistem sayesinde trafik akışı anlık olarak analiz edilerek optimize edildiğini ve şehir genelinde daha akıcı bir ulaşım sağlandığını kaydetti.

Proje kapsamında kavşaklarda bulunan araç sayım kameralarının da yenilendiğini ifade eden Temel Cengiz, “Kameralar artık yapay zeka destekli yeni nesil versiyonlarıyla hizmet veriyor. Bu gelişmiş sistem sayesinde trafik ölçümleri daha hassas ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor.” dedi. Yapay zeka algoritmalarının trafik yoğunluğunu ve araç hareketlerini gerçek zamanlı olarak izlediğini belirten Cengiz, “Sistem, trafik ışıklarını en verimli şekilde yönetecek biçimde çalışıyor. Bu da trafik sıkışıklığının önüne geçilmesinde önemli bir rol oynuyor.” dedi.

Hareketli araç verilerinin analiz edilerek şehir genelindeki trafik akışına dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını kaydeden Cengiz, “Bu analizler sayesinde trafik sıkışıklığına neden olan kritik noktalar ve darboğazlar tespit edilerek çözüm önerileri geliştirildi. Toplanan veriler, dinamik kavşak kontrol sistemine entegre edilerek kuyruklanmaların minimize edilmesi sağlandı. Trafik simülasyonları yardımıyla kavşaklarda geometrik düzenleme öneriler geliştirildi. Bu düzenlemeler sayesinde kavşakların kapasitesi artırılacak ve uzun kuyruklanmalar ile bekleme süreleri en aza indirilecek" diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapay zeka destekli akıllı çözümlerle şehir trafiği daha etkin şekilde yönetmeye devam edileceğini belirten Cengiz, amaçlarının Diyarbakır’ı daha yaşanabilir, modern ve teknolojik bir şehir haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.