Soğuk hava dalgalarının etkisiyle doğalgaz faturalarındaki artışlar, bütçeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak bütçe dostu bir yaşam tarzı benimseyerek, bu etkiyi minimize etmek mümkün. Evdeki camların kalitesi, yapı ve kalınlığına bağlı olarak konutu soğutmaya ve doğalgaz faturalarını kabartmaya neden olabilir.

Neler yapılmalı?

Özellikle kış aylarında, Sibirya ve Rusya'da kullanılan basit ancak etkili bir yöntemle ev ısısını artırarak doğalgaz tasarrufu sağlamak mümkün. Bu uygulama için balonlu naylon kullanmak, Alüminyum folyo gibi alternatiflerden daha tercih edilebilir. Cam boyutlarına uygun balonlu naylonu ıslatarak cam üzerine uygulamak oldukça basit. Bu yöntemi kullanarak, ortamın havasının kısa sürede değiştiğini fark edeceksiniz.

Doğalgaz faturalarınızı düşürmenin etkili yollarından biri de radyatörlerin arkasına yalıtım levhaları yerleştirmektir. Bu sayede radyatörden çıkan ısı, duvarı ısıtacak ve enerji kaybını en aza indirecektir. Tek camlı pencerelerin neden olduğu enerji kaybı, çift camlı pencerelerle büyük ölçüde azaltılabilir.

Kombi ve tesisatın doğru biçimde çalışması da enerji tasarrufu için kritik öneme sahiptir. Peteklerin eşit şekilde ısındığından emin olmak, enerji kaybını önlemek adına önemlidir. Kombi seçimi ve petek sayısının evin ölçülerine uygun olması, gereksiz enerji harcamasını önler.

Merkezi sistemle ısıtılan konutlarda, sitenin veya apartmanın ısı izolasyonunu yapması ve ısı pay ölçer sistemine geçilmesi önemlidir. Böylece ortak kullanım alanları için ödeme yapmak yerine sadece kendi dairenizin doğalgaz tüketimi için ödeme yaparsınız.

Enerji tasarrufu sağlamak ve bütçenizi korumak için dış cephe izolasyonu da önemlidir. Dış cephe izolasyonu, sadece tasarruf etmenize değil, aynı zamanda evdeki rutubet sorunlarını çözmenize de yardımcı olur. Bu nedenle apartmanda yaşayanlar, bina sakinleriyle işbirliği yaparak dış cephe izolasyonu yapılmasını sağlamalıdır.