Ünlü oyuncu Doğukan Ulutaş magazincilere aksiyon harici film ve dizi içeriklerinde bulunmayacağını söylediİSTANBUL(İGFA) - Ünlü Oyuncu “Doğukan Ulutaş” geçtiğimiz aylarda yeni film projesine hazırlanıyordu.Magazinden uzak bir hayat yaşayan Instagram ‘da 2 milyon takipçisi olan ünlü sanatçı ve oyuncu artık film projelerini değerlendirdiğini harici iş almadığını ve “aksiyon” harici film ve dizi içeriklerinde bulunmayacağını magazincilere söyledi.

Sevgilisi “Canan A” Tarafından aldatılan ve sinema sektörüne ara veren Doğukan Ulutaş magazinden uzak ve sosyal medyaya sadece hayatından uzak paylaşımlar yaparak kendine ait dünyada bir yer bulmuştu. Aynı zamanda 2025 Yılı içerisinde 3 sinema film için imza atan Doğukan Ulutaş magazin sayfalarına “2025 Senesi Bana İyi Gelecek” demişti. 21 yaşındaki oyuncu kariyerinde adımlar atmaya devam ediyor.