40 haftalık bir bekleyiş sonrası bebeğinize kavuşma zamanı o halde hemen hastaneye gidiyoruz. Doktorunuz hemen vajinal muayeneye alır sizi rahim ağzında açıklık var mı diye bakar, sonra suyun gelip gelmediğine eğer doğum başlamamışsa rahim ağzında açılma olmaz, suyu gelmez ve kanaması olmaz. Eğer rahminiz açılmışsa, suyunuz gelmişse haydi o zaman ameliyathaneye. Eğer doğumunuzun normal değil de sezaryen ile olmasını gerektiren bir durum varsa anne adayına yarım ya da tam anestezi uygulanarak sezaryen ile doğumu gerçekleştirilir. Eğer normal doğumsa ameliyathanelerdeki sancı odasına götürülür anne adayı.

Sancı odasına girmeden ameliyat önlüğü giydirilir, önlük giydirildikten sonra anne adayına lavman yapılarak bağırsaklarının boşaltılması sağlanır. Doğumu başlayan anne adayı rahim bölgesi 10 cm açılana kadar ıkınmaya devam eder ve sancı çeker. Doğum yapacak anne adayının her saniyede bir doktor tarafından rahmi 10 cm açıldı mı diye kontrol edilir. Rahim ağzı açıldıktan sonra bebeğin saçları gözükmeye başlar. Anne adayı jinokolog odasında alttan muayene ediliyormuş gibi bacaklarını açarak yatar.

Bebeğin dünyaya yavaş yavaş gelmeye çalıştığı yani kafasının vücuttan dışarı çıktığı zamanlarda doktor anneye ıkınmasını ve derin nefes alıp bırakmaması gerektiğini söyler. Bebeğin kafası iyice dışarı doğru yaklaştığında doktor gerekli görürse doğum kesini ani uygular size lokal anestezi uygulayacağı için siz bunu hissetmezsiniz. Sonra mı önce kafası sonra gövde , kol ve bacakları çıkar vücudunuzdan. Göbek bağıda kesildikten sonra Allah analı babalı büyütsün.