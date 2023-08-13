ABD'de düzenlenen İFBB Pro Ligi NPC Total Body Dünya Şampiyonası'nda birinci olan isim Türkiye’nin gündemine oturdu. Peki ya o isim kim ? Zafer Partisi İstanbul Kültür Sanat ve Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar.

Şampiyonlar Ligine Hak Kazandı

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Ender Bozanoğlu, Başar'ın şampiyonluğunu sosyal medyadan yaptığı, "Zafer Partisi İstanbul Kültür Sanat ve Spordan sorumlu İl Bşk.Yrd. Sayın Öykü Başar, ABD'de katıldığı 'İFBB Pro Ligi NPC Total Body Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu. Öykü Hanım bu sonuçla, Ms.Olympia'ya (şampiyonlar ligi) katılmaya hak kazandı." ifadeleriyle açıkladı.