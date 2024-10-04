Eczacıbaşı Dynavit, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Aras Kargo’yla karşılaşacak.

Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Aras Kargo’yla karşılaşacak Eczacıbaşı Dynavit, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Turuncu beyazlılarda tecrübeli milli smaçör Hande Baladın, sezonun ilk maçına çıkmanın heyecanını dile getirerek, “Uzun bir yaz döneminin ardından hepimizin sabırsızlıkla beklediği gün geldi. Tüm takım ve ekibin özverili çalışmaları sayesinde hazır ve motive durumdayız. İyi voleybol oynamak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada olacağız. Bütün taraftarlarımızı, bizi desteklemek için Cebeci Spor Salonu’na davet ediyorum” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo karşılaşması, yarın saat 18.00’de İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde oynanacak. Karşılaşma, TVF Voleybol TV ekranlarından yayınlanacak.