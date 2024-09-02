Geçmiş dönem MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP’nin geçit vermez bir kale gibi durduğunu, algı merkezlerinin adaletsiz ve demokrasi dışı saldırılara maruz kaldığını belirten yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Edirne İl eski Başkanı Zakir Tercan, medyada birçok insanın Genel Başkan Devlet Bahçeli ve MHP üzerinde sistemli ve garip bir oyun oynandığını öne sürerek, "MHP'ye saldırılar artıyor" dedi.

Konuyla ilgil yazılı açıklama yapan geçmiş dönem başkanı Zakir Tercan, "Ülkücü iradeye sokakta, tarlada kongre yaptırma gayretleri olmadımı? Amaçları Kardeşler arasındaki aidiyet bağlarının zayıflatmak... Senaryosu dışarıda yazıldığı anlaşılan bu oyunun asıl amacı belki de yeni siyaset konsepti içinde MHP siz bir meclis hayalidir" dedi.

"Ülkücü harekete nifak sokulmak isteniyor. Yöneticilerimize iftira atılıyor" diyen Tercan, yazılı açıklamasında, "MHP’ye yapılan bu tezgah ve zulme artık dur deme zamanıdır. Çünkü önceleri siyasetçiler arası normal bir mücadele vardı. Ancak şimdiki senaryo ile ülkücü iradeyi etkisiz hale getirmek ve kardeşlik bağlarını zedelemek isteyen bir senaryo var. Hal böyle olunca; Medyada MHP üzerine yağan "saldırı ve ihanet sağanağı" her gün yön değiştiriyor. Tv'lerde cilalanan soytarı kılıklılar, sözde eski ülkücüler CHP’nin, İP’in, DEM’in vagonuna binmişler toplu halde Rol yapıyorlar sürekli MHP’ye, Yöneticilere, Bilge Liderimize taş atıyorlar. Amaç ve hedef açıktır… Sanal Başbuğ rolleri ile milliyetçi irade kontrol edilen bir harekete dönüştürülmek isteniyor. Siyaset pazarında, dış güçler tarafında kurulan bu tezgah ile Türk milliyetçilik davası hedef alınmaktadır… Sonuç olarak; Ülkücü irade dimdik ayakta oyunu görmektedir… Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun, kim ne düşünürse düşünsün, kim ne söylerse söylesin! Ülkücü irade Başbuğ'unun izinde liderinin emrindedir” ifadelerini kullandı.