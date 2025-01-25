Bu hafta, eğitim alanındaki önemli adımlardan biri, Türkiye'nin ilk yerli ve millî zekâ testi olan "Türk Ulusal Zekâ Ölçeği"nin tanıtımı oldu. Bakan Tekin ve Bakan Kacır’ın katılımıyla yapılan tanıtım, eğitimdeki yerli üretim ve millîleşme hamlesine önemli bir katkı sağladı.

Bakan Tekin, Elazığ ziyaretinde de çeşitli eğitim faaliyetlerini yakından inceledi. Elazığ Valiliği’nde yapılan istişarelerin yanı sıra, Sürsürü Anaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya gelerek yarıyıl tatili etkinliklerine katıldı. Ayrıca, eğitim kurumları toplu açılış töreninde de bir konuşma yaparak eğitimdeki gelişmeleri ve hedeflerini paylaştı.

Mesleki ve Teknik Eğitim alanındaki gelişmeler de önemli bir yer tuttu. "Mesleki ve Teknik Eğitim İhtisas Komisyonu"nun ilk toplantısı, Bakan Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Öte yandan, velilerden yüksek ücret talep eden bazı özel okullara yönelik soruşturma başlatıldı. Ayrıca, özel okul öğrenci kıyafetlerinin belirlenmesinde, velilere mali yük getirmemek adına yeni bir düzenleme getirildi.