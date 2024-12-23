Alex Spiro, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan bir avukat olarak, Martı'nın yönetim kuruluna dahil oldu. Bundan sonra Martı'nın gelecek stratejik kararları ve planları konusunda destek vereceği belirtilen Spiro, Elon Musk’ın da baş hukuk müşavirliğini yapıyor.

“Alex ile çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Alex’in iş dünyası ve politika alanında geniş bir müşteri portföyüne sahip olmasının yanı sıra, küresel teknoloji girişimcileriyle çalışmış olması, şirketimize ve misyonumuza büyük katkı sağlayacak. Alex ile çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Alex Spiro ise şöyle konuştu: “Dünyanın en başarılı girişimcileri ve şirketleriyle çalışma şansım oldu. Alper ve ekibi, şimdiye kadar gördüğüm en iyiler arasında. Şirketin ölçeklenmesi ve 2025 yılında kârlılık hedefine ulaşması yolunda Martı’yı desteklemekten memnuniyet duyuyorum.”

Verilen bilgiye göre, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine New York’ta savcı olarak başlayan Spiro, uluslararası davalardaki başarıları ile biliniyor. Son zamanlarda Twitter davasındaki etkin rolü ile adından sıklıkla söz ettiren Alex Spiro, halihazırda Tesla’nın avukatlığını yapıyor ve aynı zamanda dünya çapındaki birçok üst düzey şirkete de danışmanlık hizmeti veriyor.