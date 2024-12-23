Olay Mahmudiye mahallesi mobilya sanayiinde meydana geldi. Arkadaşlar H.İ., E.T. Ve C.E. alacak verecek nedeniyle S.T.'yi araca alıp götürdü. Araçta çıkan tartışmada 3 şahıs, S.T.'yi tekme ve yumruklarla dövüp, yol kenarına attı. S.T.'nin parasını ve telefonunu gasp eden şahıslar kayıplara karıştı.

Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli H.İ.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen H.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Olaya karışan C.E. Ve E.T.'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 2 şahıs da sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ