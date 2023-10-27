İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

Uygulama 40 sürücünün belgeleri kontrol edildi. Eksikleri olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

UYGULAMADA YAKALANDI

Uygulama sırasında ekipler şüphelendikleri aracı durdurdular. Yapılan incelemede Türkiye'nin ilk yüz ve çene nakillisi Recep Sert'in aranması olduğu tespit edildi. Daha önce işlediği bir suçtan dolayı aranan Sert, ekiplerce gözaltına alındı.

Öznur Dede