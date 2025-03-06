Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi zammını merakla bekliyor. Zam için genellikle üç olasılık üzerinde durulurken, daha az gündeme gelen bir rakamla ilgili de bir ihtimal konuşulmaya başlandı.

"OLMASI ÇOK YÜKSEK 3 SENARYO VAR"

TGRT Ana Haber'de Tuna Öztunç, emekli ikramiyesiyle ilgili zam senaryolarını değerlendirdi.

"Konuşulan somut ve gerçekçi ve olması çok yüksek üç senaryo var. Üç senaryodan biri gerçekleşecek ve o da emekli ikramiyesinin kaç TL olacağını nihayetlendirecek" dedi. Öztunç'un sıraladığı senaryolar şu şekilde:

Senaryo 1:

6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olduğundan ikramiyeler 3472 TL'ye kadar çıkabilir. Bu rakam yuvarlanarak 3500 TL'ye tamamlanabilir. Dolayısıyla toplam ödeme 7000 TL'ye ulaşabilir.

Senaryo 2:

2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiyeler bu oranda arttırılırsa emekliler bayram başına 4331 TL alacaklar. Yuvarlama ile bu rakam 4500'e çıkabilir ve toplam ödeme 9000 TL'ye ulaşabilir.

Senaryo 3:

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 50 oranda bir artış yapılması durumunda ikramiye 4500 TL'ye çıkacak ve toplam ödeme 9000 TL olacak

"SEYYANEN DESTEKLE BU RAKAM 10 BİN TL'YE ULAŞABİLİR"

Öztunç, bir diğer seçenek olarak, seyyanen ödeme yapılması durumunda 5000 TL'lik bir ikramiyenin verilip, iki dönem için toplamda 10 bin TL'lik ödeme yapılabileceğini belirtti. Öztunç, "Ki bu olursa emekli çok mutlu olur. Yani ikramiye 5000 TL'ye çıkarılırsa hem Ramazan Bayramında hem Kurban Bayramında 5'er bin TL alacakları düşürülürse 10 bin TL emekliyi çok ama çok memnun eder. Çünkü emekliler diyor ki asgari ücret kadar olsun diyen emekli var, 15 bin olmalı diyen emekli var ama 10 bin TL'nin altında olsun diyen emekli ben görmedim. Hani 10 bin TL psikolojik sınır olarak addedilse abartı olmaz emekliler için. Fakat 9000 TL olma olasılığı da çok yüksektir. Çünkü daha önce de yüzde 50 yapılmıştı ya ikramiyelere zam, yine yüzde 50 olursa 4500 eder, 4500 - 4500, 9000 eder. Ama dediğim gibi hükümet bir jest yapar, bir yuvarlamayla, seyyanen de bir destekle bu rakamı 10000 TL'ye de çıkarabilir" şeklinde konuştu.