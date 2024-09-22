Türk tenisinin genç yıldızı Emirhan Bulut, Mostar’da düzenlenen ITF Junior Tennis Tour’da büyük bir başarıya imza attı. 18 yaşındaki milli sporcu, teklerde ve çiftlerde şampiyonluk elde ederek bu yılki ikinci ITF şampiyonluğunu kazanırken bu zafer Emirhan’ın ITF Junior kariyerindeki 5. şampiyonluğu oldu.

Avrupa Şampiyonası’nda ITF Junior dünya sıralamasında 85. sırada bulunan Ludvig Hede’yi mağlup ederek 3. tura yükselirken uluslararası arenadaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan Emirhan, ITF turnuvası öncesinde 18 yaş kategorisinde düzenlenen Milli Takım belirleme turnuvasında da şampiyon olarak dikkat çekmiş, Türk Milli Takımı’na seçilmeye hak kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası’na ise yalnızca milli oyuncuların katılabildiği bu turnuvada, Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.

Uludağ İçecek, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kariyerinin başındaki sporculara destek vermeyi sürdürüyor. Uludağ Premium’un sponsorluğunda kariyerine devam eden Türk tenisinin genç yıldızı Emirhan Bulut, 20 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında Mısır’da gerçekleşecek ITF turnuvalarında oynayacak.

Emirhan Bulut, Mostar’daki ITF Junior Tennis Tour’da üstün performansıyla göz doldurdu. Zorlu rakiplerine karşı sergilediği mücadeleci oyun stiliyle tekler finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan Bulut, Türk tenisinin geleceği için büyük bir umut olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Çiftler kategorisinde de partneri Yağız Yıldız ile birlikte uyumlu ve başarılı bir oyun ortaya koyarken, finalde rakiplerini etkileyici bir performansla geçerek çiftlerde de şampiyonluğa ulaştılar. Bu başarılar, Emirhan’ın ITF Junior turnuvalarında, toplamda 5. şampiyonluğu oldu. Ayrıca, bu yıl kazandığı ikinci ITF şampiyonluğu, onun yükselen form grafiğini gözler önüne seriyor.

Emirhan Bulut, turnuvaların ardından duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Teklerde ve çiftlerde şampiyon olmak hayalini kurduğum bir başarıydı. Bu turnuva, kariyerimde büyük bir adım ve bana daha da büyük hedefler için ilham veriyor. Yağız ile birlikte çiftlerde de büyük bir uyum yakaladık, bu başarıyı birlikte kutluyoruz. Ayrıca Avrupa Şampiyonası’nda 3. tura yükselmem ve Milli Takım belirleme turnuvasındaki şampiyonluğum bana büyük bir moral kaynağı oldu."

Antrenörü Fikri Semih Evranlı ise, "Emirhan, her geçen gün kendini geliştiren, disiplinli ve azimli bir sporcu. Hem teklerde hem de çiftlerde şampiyon olması, ayrıca Avrupa Şampiyonası’nda önemli bir rakibi elemesi ve Milli Takım belirleme turnuvasında şampiyon olması, onun büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu daha başlangıç, ileride çok daha büyük başarılara imza atacağından eminim" dedi.

Emirhan Bulut, bu yıl içerisinde katılacağı diğer ulusal ve uluslararası turnuvalarda da aynı başarıyı hedefliyor. Kazandığı şampiyonluklar ve Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısıyla birlikte dünya sıralamasında hızla yükselmeyi amaçlayan genç sporcu, Türk tenisinde yeni bir dönemin öncüsü olmayı hedefliyor. Bu süreçte genç sporcu, Uludağ Premium’un sponsorluğunda kariyerine devam ediyor.