CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve 11 Temmuz Pazar günü yapılacak Gençlik Kolları’nda başkan adayı olan Emre Gülcü yarın yapılacak kongre öncesi, Recep Yörük, Batuhan Muharrem Çalışkan ve Mustafa Sercan Serin ile birlikte İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir'i ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Emre Gülcü, 11 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek kongrede “Beyaz Liste” ile yeniden aday olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Emre Gülcü ve arkadaşları Edierne İGFA temsilcimiz Erdoğan Demir ile görüştü.Ziyarette konuşan Gülcü, 11 Ağustos 2024 Pazar günü, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kongrede CHP Keşan Gençlik Kolları Başkanlığı’na beyaz liste ile aday olduğunu açıklayarak, “Partimizin ülke geneli yerel seçimlerde aldığı başarıyı, kendi ilçemizde yükseltmek ve genelde de iktidara gelebilmek için durmadan çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Bütün ümidim gençliktedir.’’ sözünü en derinden hisseden biriyim. Keşan siyasetine yeni bakış açıları ve farklı fikirler getirmeyi hedefleyerek, gençlerin örgütlü bir mücadelede bir araya gelmesini sağlamak ve birleştirici bir gençlik kolları yapılanmasını kurmak için; Ötekileştirmelere karşı ve mutlu bir gelecek hayaliyle. Keşan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe gençlik kolları başkanlığı için adayım. Hiçbir ayrım yapmadan Birlik ve beraberlik içinde ilçemizin gençlerine daha iyi hizmet edebileceğimize inanıyorum. Gençlik kollarımızın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sesi olması gerektiğine inanıyorum. Bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek adına ilçe yönetim kurulu üyeliğim ve önceki dönemler aktif gençlik kolları üyeliğimdeki tecrübelerimi, enerjimi ve heyecanımı bu yolda kullanmaya hazırım. Birlikte daha güçlü, birlikte daha etkili olacağımıza, sizlerin de desteğiyle, gençlik kollarımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır. Desteklerinizi ve katkılarınızı bekler, birlikte güzel işlere imza atmayı dört gözle beklerim.” ” dedi.

Beyaz Liste ile girecekleri kongre seçimlerinde Parti üyesi gençlerden destek isteyen Emre Gülcü, 238 üyeyi de kongreye davet etti.