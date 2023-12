Size özellikle hitap eden bir şey bulmanıza yardımcı olmak için, onu farklı türlere ayırdık veya aşağıdaki bağlantıları kullanarak en çok ilginizi çeken oyuna hızlıca ilerleyebilirsiniz. Zevkiniz ne olursa olsun, sizi burada ele aldık.

Premium sürümler ile ücretsiz oynanabilen oyunlar arasında bir denge kurmayı hedefledik, bu nedenle bu listede her bütçeye uygun bir oyun var. Bu, cüzdanınızı bir miktar harcama için hazırlamanız gerekebileceği anlamına gelir, ancak oynamak için yeni bir şeyler bulmayı tercih edenler için oynaması ücretsiz birçok klasik vardır. Ayrıca, en iyi iOS oyunları için bir dizi kılavuza ve tavşan deliğinden daha ileri gitmek istemeniz durumunda kullanabileceğiniz diğer liste kılavuzlarımıza bağlantılarımız da var.

En İyi İOS Oyunlar

Genshin Impact

AFK Arena

Among Us

Asphalt 9

Call of Duty: Mobile

Clash Royale

Coin Master

Company of Heroes

Florence

Football Manager 2020 Touch

Garena Free Fire

Hearthstone Battlegrounds

Kingdom Two Crowns

Mario Kart Tour

Minecraft

Mobile Legends

Monument Valley

Oddmar

Old School RuneScape

Plague Inc.

Pokémon Go

PUBG Mobile

Reigns: Game of Thrones

Roblox

Slay the Spire

Stardew Valley

Star Wars: Knights of the Old Republic

Subway Surfers

The Room: Old Sins

GENSHIN IMPACT

Mobil sahneye yeni katılan Genshin Impact, muhaliflerin gerçek, konsol kalitesinde bir oyunun tamamen mobil cihazlarda mümkün olduğu konusunda yanıldığını kanıtladı. Toplanacak bir sürü karakter, keşfedilecek geniş bir dünya ve bol bol eğlenceyle kesinlikle büyüleyici.

APP STORE | GOOGLE PLAY

AFK ARENA

Gachaların kralı, AFK Arena’dır ve bu, türün kardeşlerinin çoğu gibi başarılı bir IP ödünç almadığını düşündüğünüzde gerçek bir başarıdır. Bu, geliştirici Lilith’in oldukça adil oynaması ücretsiz mekaniğine bağlı. Aynı zamanda sadece biraz eğlencelidir, bu da yardımcı olur.

APP STORE | GOOGLE PLAY

AMONG US

Yakınınızdaki bir tecrit sayesinde, Aramızda bu yıl hayata geçti. Çeşitli farklı platformlarda oynayabileceğiniz neredeyse mükemmel bir çok oyunculu deneyimdir. Sevmemek için ne var?

APP STORE | GOOGLE PLAY

ASPHALT 9: LEGENDS

Şimdiye kadarki en iyi yarışçılardan biri ve Burnout’tan önyüklemeye kadar özgürce ödünç alan biri, Asphalt 9: Legends. Görsel olarak büyüleyici ve hatta bir Switch bağlantı noktasına sahip.

APP STORE | GOOGLE PLAY

CALL OF DUTY: MOBILE

Call of Duty: Mobile, nerede olursanız olun oynayabileceğiniz çok beğenilen nişancı serisinin minyatür bir versiyonunu sunarak, kutuda tam olarak söylediği şeyi yapar. Black Ops ve Modern Warfare serilerinden en sevdiğiniz karakterler, silahlar, haritalar ve modlarla, eski okul COD hayranları için mutlaka oynanması gereken bir oyun. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, bir Call of Duty: Mobile ipuçları kılavuzu ve bir Call of Duty: Mobile güncelleme özelliği hazırladık.

APP STORE | GOOGLE PLAY

CLASH ROYALE

Clash Royale temelde Hearthstone gibi bir kart oyunudur ancak görsel bir formatta sunulur. Hala bir deste oluşturuyorsunuz ve bir savaş alanında kart oynuyorsunuz, ancak kartlar canlanıyor ve tıpkı geleneksel bir RTS’de olduğu gibi birbirleriyle savaşıyor. Katı bir meydan okuma oluşturan şey, acımasızca bağımlılık yapan şeylerdir.

APP STORE | GOOGLE PLAY

COIN MASTER

Zamanınızın çoğunu istemeyen, ancak yine de size başarı hissi veren rahat bir boşta oyun arayanlar Coin Master’dan başka bir yere bakmamalıdır. Birkaç saatte bir giriş yapmanız, jeton ve diğer ödüller için çevirmeniz ve ardından şehrinizi yükseltmeniz yeterlidir. Bazen, dönen tanrılar merhamet gösterirse, rakibin köyüne saldırmak veya baskın yapmak için bir fırsat yakalayabilir ve daha fazla para kazanabilirsiniz.

APP STORE | GOOGLE PLAY

COMPANY OF HEROES

Tüm zamanların en iyi strateji oyunlarından biri olan Company of Heroes, geçen yıl Feral Interactive sayesinde iPad’e geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşir ve uzun bir tek oyunculu seferde Eksen’e karşı savaşmanız için size meydan okur.

Bunun gibi daha fazlasını bulmak isterseniz, en iyi mobil strateji oyunlarının tam bir listesini hazırladık.

APP STORE | GOOGLE PLAY

FLORENCE

Floransa, kısmen bir çağ hikayesi, kısmen de romantik bir trajedi olan tuhaf bir maceradır. Gerçekten, spoiler okumak yerine, bunu kendiniz deneyimlemelisiniz. Rakipsiz, ressam görsellerinden daha birçok yönden güzeldir.

APP STORE | GOOGLE PLAY

FOOTBALL MANAGER 2020

Spor menajerlik oyunlarının kralı, tıpkı PC ve konsolda olduğu gibi mobilde de hüküm sürüyor. Touch’ın orijinalin tam özellikli bir sürümü olmasına yardımcı olur ve küçük ekranda keyfini çıkarmayı kolaylaştırmak için burada ve orada minimum düzene sahiptir. Bunun için bir iPad’e ihtiyacınız olacak, ancak yoksa bunun yerine Football Manager 2020 Mobile’a da göz atabilirsiniz.

APP STORE | GOOGLE PLAY

GARENA FREE FIRE

Fortnite, PUBG Mobile veya Call of Duty Mobile’ı neredeyse kesinlikle duymuşsunuzdur, ancak Garena Free Fire, devam eden en büyük mobil savaş kraliyetlerinden biridir ve göz atmaya değer.

APP STORE | GOOGLE PLAY

HEARTHSTONE

İOS için yalnızca bir kart savaşçısı seçmek gerçekten de çok zor bir işti ve aralarından seçim yapabileceğiniz birçok sağlam seçenek vardı. Genel olarak yine de, Hearthstone’un çoğunun en iyisi olduğunu hissettik.

APP STORE | GOOGLE PLAY

KINGDOM TWO CROWNS

Mobil cihazlarda bir arkadaşınızla Kingdom Two Crowns’un tamamının tadını çıkarabilirsiniz ve kesinlikle buna değer. Bu zorlu hayatta kalma strateji oyunu, açgözlülükten defalarca saldırı altında olan bir adadan kaçmaya çalışan iki hükümdar olarak oynadığınızı görüyor. Yerel köylüleri işe alır, savunma oluşturur ve kaçmanıza izin veren bir gemi inşa etmek için yeterli altın kazanırsınız.

APP STORE | GOOGLE PLAY

MARIO KART TOUR

Mario Kart Tour, Nintendo’nun şimdiye kadarki en iyi mobil oyunudur ve klasik savaş yarışçısının sağlam bir dokunmatik ekranlı versiyonunu sunar. Tek bir başparmağınızı veya parmağınızı kullanarak, düşmanlarınıza üstünlük sağlamak için öğeleri kullanarak çeşitli tanınabilir sahalarda sürükleneceksiniz.

APP STORE | GOOGLE PLAY

MINECRAFT

Minecraft’ı kim duymadı? Şimdiye kadarki en büyük oyunlardan biri ve tamamen mobil cihazlarda oynayabilirsiniz. Tehlikeli bir dünyada hayatta kalmaya çalışın veya kendi hız treninizi yaratın. Minecraft hepsini yapmanıza izin verir.

APP STORE | GOOGLE PLAY

MOBILE LEGENDS

Bu MOBA, iOS için yapıldı ve gerçekten gösteriyor. Mükemmel dokunmatik kontroller, çok sayıda otomasyon ve düşük kaliteli cihazlara kolaylık gibi çok çeşitli modern dokunuşlar sayesinde Mobile Legends’a takılıp kalmamak için hiçbir neden yok.

APP STORE | GOOGLE PLAY

MONUMENT VALLEY

Monument Valley, tüm zamanların en iyi mobil oyunu olabilir. Escher’den ilham alan ortamlarda geçen, acımasızca zeki bir bilmecedir. Her seviyenin sonuna ulaşmak için geçmeniz gereken yolları oluşturmak için kuleleri ve diğer nesneleri döndürürsünüz.

APP STORE | GOOGLE PLAY

ODDMAR

Oddmar, Ubisoft’un UbiArt Framework’te yapılmış gibi görünen, Leo’s Fortune’un yapımcılarının hazırladığı bağımsız bir platform oyunudur. Valhalla’daki yerini kazanmak için maceraya atılan bir Viking olarak oynuyorsunuz.

APP STORE | GOOGLE PLAY

OLD SCHOOL RUNESCAPE

En eski MMORPG’lerden biri, mobil cihazlarda en iyisi olmaya devam ediyor, Old School RuneScape, aynı sunucuları paylaşan orijinal PC’nin doğrudan bir portu. Arkanıza yaslanıp telefonunuzda biraz madencilik yapmadan önce, aynı hesapta hiçbir ilerleme kaybetmeden PvP’ye masanızın rahatlığında katılabilirsiniz.

| GOOGLE PLAY

PLAGUE INC.

Zamanımızın en alakalı strateji oyunu, mobil cihazlarda harika bir yuva buldu. Bu, sayıları önemseyenler için ücretli oyun listelerinin en üstünde yer alan kalıcı bir fikstür ve nedenini görmek kolay. Dünya nüfusunu çeşitli salgın hastalıklarla öldürmek, kabul etmek isteyeceğinizden çok daha fazla bağımlılık yapar.

APP STORE | GOOGLE PLAY

POKÉMON GO

Hiç şüpheniz oldu mu? Pokémon Go, iOS’ta konum tabanlı ilk oyun olmayabilir, ancak kesinlikle en büyüğüdür. Sıradan hayatınızı yaşarken en sevdiğiniz Pokémon’u yakalamanızı sağlar. Charmander yakınınızdaki bir çalılıktan atladığında Starbucks’tan bir latte kapmaya gidiyor olabilirsiniz. Bu, Pokémon Go’nun sunduğu eğlencenin sadece bir kısmı.

APP STORE | GOOGLE PLAY

PUBG MOBILE

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir mobil oyun arıyorsanız, PUBG Mobile’dan başkasına bakmayın. Bu çok oyunculu nişancı, çok çeşitli oyun modlarında bir veya birden fazla arkadaşınızla oynamanıza izin verir ve küçük ekran için modernize edilmiş, hit battle royale shooter oyununun oldukça özellikli tam bir versiyonunu sunar.

APP STORE | GOOGLE PLAY

REIGNS: GAME OF THRONES

Tinder’ın mekaniğini alıp bir oyuna yerleştirmek biraz çılgınca gelebilir, ancak Reigns: Game of Thrones işe yaradığını kanıtladı. Cersei’den daha iyi bir lider olabileceğini mi düşünüyorsun? Bu, onu test etmenizi sağlar.

APP STORE | GOOGLE PLAY

ROBLOX

Oynamak yerine kendi oyunlarınızı yaratmayı mı tercih ediyorsunuz? Roblox bir kelime istiyor. Bu oyun yaratıcısı / topluluk alanı, kendi kişiselleştirilebilir avatarınızı oluşturmanıza ve kesinlikle vahşi olmanıza, oyunlarda arkadaşlarınıza katılmanıza ve kendi avatarınızı yaratmanıza olanak tanır.

APP STORE | GOOGLE PLAY

SLAY THE SPIRE

Mobil ortama geçmek mutlak bir yaş aldı, ancak geç olması hiç olmamasından iyidir. Slay the Spire, çeşitli karakterlerden birini isimsiz kulenin tepesine taşımaya çalışmanıza meydan okuyan kesin bir kart dövüşü roguelike’dir.

APP STORE | GOOGLE PLAY

STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC

Star Wars: Knights of the Old Republic, kesinlikle birinci sınıf BioWare’dir ve başlatıldığı farklı platformların sayısını ödüllendirmek için şimdiye kadarki en iyi batı RPG’lerinden biridir. İmparatorluğun planlarını durdurması veya gerçekleşmesini sağlamaya yardım etmesi gereken bir Jedi acemi olarak oynuyorsunuz.

APP STORE | GOOGLE PLAY

SUBWAY SURFERS

Tüm zamanların en büyük mobil oyunlarından biri, mobil cihazlarda sonsuz koşucu alanına kesinlikle hakim oldu, hatta kendi animasyon serisini üretti. Elbette sizi dünyanın dört bir yanına götüren uzun soluklu ve gülünç derecede renkli sonsuz koşucu Subway Surfers’dan bahsediyoruz.

APP STORE | GOOGLE PLAY

THE ROOM: OLD SINS

Mobildeki en iyi bilmecelerden biri olan The Room: Old Sins, muhteşem ortamlarda beyin karıştıran çeşitli görevleri tamamlamanız için size meydan okuyor. İyi bir önlem olarak da biraz ürkütücü.

APP STORE | GOOGLE PLAY

Kaynak:

pockettactics.com/best-ios-games