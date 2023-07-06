Birbirinden farklı pasif gelir elde edilebilecek yöntem bulunsa da, en karlı pasif iş fikirleri ile yatırımlarından daha fazla kazanç sağlayabileceğiniz kazanç yöntemlerinin neler olduğuna değindik. Bu iş fikirlerini detaylı araştırarak sizin için en uygun olan yatırımın hangisi olduğuna daha net karar verebilirsiniz.

Pasif Gelir ve İş Nedir?

Pasif gelir; Yatırım miktarı genellikle az olan ancak yüksek yatırımlar yapıldığında daha fazla kazanç sağlayan, fazla veya hiç uğraş gerektirmeden gelir elde edilebilecek kazanç yöntemleridir.

Bir işe yatırım yaptıktan sonra yapacağınız yatırımın değerlenmesini beklemek ve tercihinize göre karlı bir şekilde elden çıkarmaya dayanan işlerdir. Örneğin inşaat halindeyken bir ev veya dükkan alabilirsiniz. İnşaat tamamlanıp kullanılabilir hale geldiğinde bu yapının değeri önemli ölçüde artar. Bu seviyeye gelen yapıyı satarak gelir elde edebilirsiniz. Kira gelirleri gibi birçok gelir modeli de aynıdır. Sadece yatırım yaparken ve yatırımınızı elden çıkarırken zamana ihtiyacınız olacağı için fazla bir uğraşa ihtiyaç duymayacaksınız.

En Karlı Pasif İş Fikirleri Hangileri?

Bir yatırımın riski birçok etkene bağlı olarak değiştiği için, aşağıda yazanlar doğrudan bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Öncelikle yatırımın size ne kadar uygun olduğunu, bu alana yatkınlığınızı ve diğer tüm faktörleri dikkate alarak hareket etmeniz büyük önem taşıyor. Bu sayede riskleri azaltırken, kazanç potansiyelini de ciddi manada artırabilirsiniz.

Gayrimenkul Yatırımları

Yukarıda da kısmen bahsettiğimiz gibi gayrimenkul yatırımları az riskli ve en karlı pasif iş fikirleri arasında yer alıyor. Yatırım maliyeti biraz yüksek olsa da sabit bir gelir sahibi olmak veya yatırımınızı kazanca çevirmek sizin elinizdedir.

Gayrimenkul alıp değerlendikten sonra satabilir veya yatırımınızı kiraya verebilirsiniz. Kiralama işleri ile fazla uğraşmamak için kiralama işlemini yıllık yapmak veya emlakçıyla anlaşmak daha mantıklı olacaktır.

Araç Kiralama Hizmetleri

Satın aldığınız araçtan gelir elde etmek için illaki rent a car firmanızın olması gerekmiyor. İş makinesi veya otomobil satın alıp bir oto kiralama firmasıyla anlaştıktan sonra düzenli bir gelirin sahibi olabilirsiniz. Alacağınız aracın marka ve modeli, anlaşmanın farklı detaylarına göre kazancınızda farklılık gösterebilir.

Temettü

Çeşitli şirketler tarafından borsa İstanbul üzerinden verilen temettü sizin tercih edebileceğiniz yatırım araçlarından biri olabilir. kar edebileceğinizi düşündüğünüz şirket hisselerini toplayarak temettü gelirlerinizi yıl bazında artırabilirsiniz.

Temettü alımları bazı pasif gelir yöntemlerine göre biraz daha risk içerdiği için dikkatli olunmalıdır. Şirketin gidişatını takip ederek gerektiğinde çeşitli revizyonlar yapmak sağlıklı olabilir. Daha çok uzun vadeli yatımcıların tercihleri arasında yer alan bu araç, doğru kullanıldığında yatırımcılarına iyi kazandırabilecek işlerden biridir.

Döviz

Türkiye’de en fazla yatırım yapılan araçlardan biri kuşkusuz ki döviz yatırımlarıdır. Ancak döviz yatırımdan yüksek kazanç sağlamak için yatırım miktarının da biraz yüksek olması gerekiyor. Düşük yatırımlarla tatminkar kazançlar elde etmek fazla mümkün olmayabilir.

Türkiye’de döviz cinsi paraların sıklıkla iniş çıkışlı grafik izlemesi, bu sektörü yatırımcılar için önemli bir kazanç kapısı haline getirdi. Görünen o ki çok sağlam bir ekonomiye sahip olmadığımız sürece bu iniş çıkışlar daha da devam edecektir.

Altın Yatırımı

Altın ülkemizde neredeyse her dönemin en karlı pasif iş fikirleri arasında yer almış ve ilgi görmüştür. Daha çok uzun vadeli yatırımlar için tercih edilen altının yüksek yatırım tutarları ile yapılması halinde, ciddi kazançlar sağladığı biliniyor.

Altına yatırım yapmak istiyorsanız öncelikle piyasanın gidişatını dikkate almanız gerekir. Özellikle altın fiyatlarında düşüş olduğunda yatırım yapmak ve yükselişte satıp tekrar düşüşü beklemek oldukça karlı olabilir.

Altının tüm dünya genelinde geçerli olarak neredeyse global bir para birimi olarak kullanılabilir olması da önemlidir. Böylelikle savaş hallerinde bile farklı ülkelerde fazla yatırım kaybı olmadan değerlendirilmesi söz konusudur. Günümüzde bankalar tarafından sunulan altın hesapları da farklı avantajlar sağlayabilmektedir.

Pasif Ortaklık Yapabilirsiniz

Bir işe ayıracak fazla vaktiniz yok fakat yatırım yapacak paranız varsa, güveneceğiniz biriyle ortaklık yapabilirsiniz. Ortaklık maliyetleri eşit olsa da sizin pasif olacağınız için kazanç olarak ortağınızdan daha az kazanabilirsiniz. Ancak yatırım miktarının ortağınızdan fazla olması durumunda kazancıda eşit tutma şansınız bulunuyor.

Pasif ortaklıkta aktif çalışma yükü daha çok ortağınızda olacak ve gelirden anlaşmanıza bağlı olarak belirli bir yüzde alacaksınız. Bu yüzden bu tip anlaşmaları da en karlı pasif iş fikirleri arasına dahil etmek yanlış olmayacaktır.