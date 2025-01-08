Enerji şirketi SPIC’in yıllık elektrik üretimi 700 TWh’yi aştı. Şirketin işletme ve yönetim departmanından alınan bilgiye göre 24 Aralık’ta şirketin yıllık elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6,11 artışla 707,2 TWh’ye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre; üretimin yüzde 54’ünü oluşturan 383,2 TWh’lik kısmını temiz enerji oluşturdu. Yıllık elektrik üretimi, temiz enerji elektrik üretimi ve oran bazında rekor kırıldı. Kasım ayı sonu itibarıyla şirketin toplam kurulu enerji kapasitesi 250 GW’a ulaşmış olup bu kapasitenin yüzde 70,86’sını oluşturan temiz enerji kapasitesi 177 GW.

Kaynak: iha