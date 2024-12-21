Erdoğan, Türkiye'nin Suriye halkı için büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket ettiğini belirterek, "Fırtınalı sularda Türkiye’nin kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Atacağımız her adımın sadece kısa vadeli sonuçlarını değil, uzun vadeli etkilerini de çok iyi hesaplıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin stratejik hareket ettiğini ve "akıllı stratejilerle" ilerlediğini vurgulayarak, “Ezberlerle değil, akıllı stratejilerle hareket ediyoruz. Bugüne kadar neme lazımcılık yapmadık, şimdi de yapmıyoruz” dedi. Türkiye'nin 910 kilometre uzunluğunda sınırının olduğu Suriye ile sürekli ilgilendiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin Suriye halkına olan desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı, Suriye halkının zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik. Paylaşmanın bereketine inandık, dayanışmanın gücüne sarıldık, kardeşlik hukukumuzu yücelttik” dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye halkıyla dayanışma içinde hareket ettiğini ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çabalarına destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. "13 yıl boyunca ilkeli, vicdanlı, hakkaniyetli davranarak, millet ve ülke olarak son asrın en çetin insanlık sınavını vermeyi başardık" diyen Erdoğan, Suriye halkının farklı etnik ve dini gruplarına hitaben, "Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Nusayri, Hristiyan demeden Suriye halkının tamamı geleceğine artık daha bir güvenle bakıyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki özgürlük ortamını kutlarken, Türkiye'ye ve milletimize duydukları minnettarlığı dile getirdiğini aktaran Erdoğan, "Bugün Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğün coşkusunu paylaşırken dualarında bizi ve milletimizi de unutmuyor. Ülkesini yeniden ayağa kaldırma çabasında Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.