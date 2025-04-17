Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "Bu proje bölgenin çehresini değiştirecek kritik bir proje. Ekonomiye 30 milyar TL'lik katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin sulama amaçlı en büyük tüneli olan Silvan Tüneli’nde kazı başlangıç törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Türkiye’nin sulama alanında en büyük tüneli olacak Silvan Sulama Tüneli’nde kazı çalışmaları, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle başladı.

Tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar alanın sulanmasına katkı sağlayacak proje ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bu proje bölgenin çehresini değiştirecek kritik bir proje. Ekonomiye 30 milyar TL'lik katkı sağlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su, yüzyılın en stratejik ve değerli kaynağıdır.

Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir. Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi çeken bir ülkeyiz. Tedbirleri almaz, hareke geçmezsek çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz."