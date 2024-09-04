Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı. İki lider ortak basın toplantısında dikkat çeken mesajlar da verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere bugün Ankara'ya kritik önemde bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi arasında anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Sisi baş başa görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. İmzalanan anlaşmaların ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi'yi ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine şahsım, milletim adına hoş geldiniz diyorum. Şubat ayındaki Kahire ziyaretimde büyük bir teveccüh göstermiş, bizleri çok sıcak ağırlamıştı. Ziyaretim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olmuştu.

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

İş birliğimizi daha da ileriye taşıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki köprü ve çok boyutlu ilişkileri sürekli güçlendiriyoruz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Ticaret ve ekonomi iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz.

ÖLEN HER MASUMUN SORUMLUSU İSRAİL VE DESTEKÇİLERİ

Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemde. Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümü için düzenli istişarelerde mutabık kaldık. Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahip. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi, kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların engelsiz akışı önceliğimiz olmaya devam ediyor. Gazze'ye yardımların yüzde 32'si Türkiye'den gitti. Türk Kızılayı ile AFAD ile iş birliği içinde hareket eden Mısır makamlarına teşekkür ediyorum. İsrail, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek işlediği suçlara yenisini ekliyor. İsrail yönetimi bomba yağdırarak kıramadığı direniş azmini, Filistin halkını açlığa, susuzluğa mahkum ederek kırmaya çalışmaktadır. Ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir. Mısır müzakerelere arabuluculuk yapıyor. Biz de bu sürece Dışişleri Bakanlığımız ve MİT ile destek veriyoruz ancak İsrail tarafının engelleyici tutumu devam ediyor.

NETANYAHU'NUN MISIR'A YÖNELİK İTHAMLARINI REDDEDİYORUZ

Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi çok net söylemek isterim. İsrail üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık. Güney Afrika'nın UAD'da açtığı davaya müdahillik başvurumuzu ilettik. Gazze'de suç işleyen İsraillilerin mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, mahkeme salonlarıdır. Bazı ülkeler hala İsrail'e kayıtsız destek sağlayarak işlenen suçlara ortak oluyorlar.

İSTİŞARELERİMİZİ GÜÇLENDİRME KONUSUNDA KARARLIYIZ

İstişarelerimizde Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu olmak üzere bölgesel konuları da ele aldık. Birçok meselede benzer tutum ve hedeflere sahibiz. İstişarelerimizi güçlendirme konusunda kararlıyız.

SİSİ: BİRÇOK ORTAK PAYDAMIZ VAR

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin açıklamaları şöyle:

Sözümün başında bana gösterilen yakın ilgiden dolayı içten teşekkürlerimi iletmek isterim. Dost ülkeye ilk ziyaret köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir. Halkımın sevgisini ve selamlarını iletiyorum. Bizleri bir araya getiren birçok ortak paydamız var. Turizmle birlikte Türk halkı ile Mısır halkı arasında daha fazla iletişimin olduğunu gördük. Artan Türk yatırımları ile temas daha da arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şubat ayında ülkemizde yaptığı ziyaret ilişkilere ayrı bir ivme kazandırdı. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı yapma kararını orada aldık. Birçok alanda ortak adımlar atma kararı aldık ve bugünkü anlaşmalarda da bunları gözlemledik.

Türk yatırımcılara sunduğumuz olanaklar bizim için önemli. Türklerin ülkemizde yatırım yapması ve ürünlerini farklı ülkelere ihracatta bulunmaları önemli.

BERABER ÇALIŞMA KARARI ALDIK

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler bağlamında beraber koordinasyonun çok önemli olduğunun altını çizdim. İnsani krizlerin önüne geçmek için beraber çalışmalıyız diye karar aldık. Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere daha yoğun çalışmalıyız. Türkiye ve Mısır olarak bir an önce ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'da işgallerin son bulması ve Filistin'in 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan devlet kurmak haklarını vurguladık. Gazze'ye insani yardımların ulaşması için elimizden gelen çabayı harcamaktayız. Güvenlik ve istikrar meselelerini de ele aldık. Libya konusunda hem başkanlık hem parlamento seçimleri, orada güvenliğin sağlanması, silahlı güçlerin ülkeden ayrılmaları Libya için önemli diye ifade ettik. Suriye halkını olumsuz etkileyen krizin de son bulması konusunu ele aldık. Türkiye ve Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Sudan meselesini de ele aldık. Mısır'ın çabalarını ilettim.

2 ÜLKE ARASINDA İMZALANAN 17 ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi huzurunda imzalanan 17 anlaşma şöyle:

- Yeni İdari Başkent Endüstri Parkının Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Yeni Ekim Şehrinde Endüstri Parkının Geliştirilmesi İçin Arazi Tahsis Sözleşmesi

- Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Arasında Rekabet Politikası Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Mısır Ulusal Demiryolları Arasında Demiryolu Sektöründe İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında İşbirliği ve Kapasite Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Mali ve Ekonomik Konularda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı Arasında Çalışma ve İstihdam Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Mısırlı Gurbetçiler Bakanlığı Arasında Mutabakat Muhtırası"

Törende, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 1. Toplantısı Ortak Bildirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sisi tarafından imza altına alındı.