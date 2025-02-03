Doğalgaz dağıtım hattı temel atma törenine Ergene Kaymakamı Kadir Duman, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Doğalgaz konfor demek, rahatlık demek"

Esenler Mahallesine doğalgaz sağlayacak projenin temel atma töreninde konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, "Bizler için kıymetli bir gün gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Doğalgaz öncelikle konfor demek, rahatlık demek, temiz çevre, temiz hava demek. AK Parti 22 yıl önce iktidara geldiğinde sadece 5 tane ilimizde doğalgaz vardı. Bugün çok şükür ki 81 ilimizde 900’den fazla yerleşim birimimizi doğalgaza kavuşturmuş olduk. Öncelikle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Elde edilen gelirler doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyor"

Diktaş şunları kaydetti:

"Bir taraftan yerli ve milli görüşümüzle tam bağımsızlık ilkelerimiz doğrultusuna enerjide tam bağımsızlık dedik, bu manada çok önemli gelişmelerimiz oldu" diyen Diktaş, "Son dönemde Sakarya gaz sahası, Şırnak’ta, Gabar’da, Batman’da, Adıyaman’da bulunan petroller ve bunlardan elde edilen gelirlerle birlikte Türkiye yaklaşık bu iç gelirleriyle senede 6 milyar dolar gelir elde etmekte. Bu gelir elektrikte ve doğalgazda öncelikle vatandaşımıza geri dönmüş oluyor. Bugün vatandaşımızın bin liralık faturasının 65 lirasını biz bu gelirlerle ödemiş oluyoruz. Elektrikte de yine bin liralık bir faturanın 60 lirasını yine elde ettiğimiz bu gelirlerle sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda keşfedilen bu yerli rezervlerle aile fonu oluşturduk, gençlerimize buralardan katkılar sağlıyoruz. Bunlar için durmak yok çalışmaya devam diyoruz. Bizler AK Parti olarak milletimizin derdiyle dertlenen, hizmet etmeye çalışan bir partiyiz."

Gökhan Diktaş ayrıca, "Tekirdağ’ımızda da, Ergenemiz, Çorlumuz ve diğer ilçelerimizde hem altyapı hem de üst yapı, doğalgaz, enerji, sağlıktan milli eğitime kadar birçok yatırım getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda da sizlerle bu hizmetlerimizi paylaşıyoruz. Her geçen gün inşallah daha da fazlalaşacak. Ergenemizde öncelikle devlet hastanemiz ihalesi ile yoluna girdi. Hayırlısı ile tamamına erecek. Diğer taraftan doğalgazımız, okullarımız hızlandı. Sizler bunun konforunu, rahatlığını hissetmeye başlayacaksınız. Ergenemize kazandırdığımız bu hizmetin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizim inşallah Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda Kızılelma’mız Türkiye’yi enerji alanında bağımsız kılmak ve bu doğrultuda durmaksızın çalışmak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle yeni projenin temelleri atıldı.