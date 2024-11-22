Esenler Belediyesi, "Esenlik Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak. “Şehirde İyi Olma Hali” temasıyla 29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumda şehir ve çevre olguları bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak.

Esenler Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile “Esenlik Sempozyumu”na ev sahipliği yapacak. “Şehirde İyi Olma Hali” temasıyla 29-30 Kasım tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek sempozyumda; insanın hayat kalitesini sosyal, ekonomik ve çevresel koşullarını ölçme ile değerlendirmenin ötesine geçerek hissetme durumunu da dikkate alarak şehirde iyi olma hâli tartışılacak. Sempozyumda şehir ve çevre olguları, ilişkileri bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak bu olguların sürdürülebilirliği kapsamlı bir şekilde irdelenecek. Sempozyumda akademisyenler ve uygulayıcılar konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

10 oturumda gerçekleşecek

Sempozyumun açılış konuşmasını Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu gerçekleştirecek. Sempozyuma, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe de katılacak. 10 oturumdan oluşan sempozyumda; ‘Kentsel Yaşam Kalitesi’, ‘Kentte Kültür ve Sanatın İyileştirici Gücü’, ‘Kentsel İyilik Hali İçin Kuşaklar Arası Etkileşim ve Yaş Dostu Topluluklar’, ‘Kentsel İyilik Hali İçin Aile’, ‘Kentsel Dönüşümün Yaşam Kalitesini İyileştirici Yönü’, ‘Kentsel Sosyal Hizmetlerin İyileştirici Gücü’, ‘Kentte Sağlık ve Psikolojik Dayanıklılık’, ‘Kentsel Kamusal Mekânların Aktif Kullanımı’ ve ‘Kentsel İyilik Hali İçin Katılım ve Karar Mekanizmaları’ başlıklarında alanında uzman isimler ve uygulayıcılar konuşmalarını gerçekleştirecek.