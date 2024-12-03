Otizmli, zihinsel engelli ve down sendromlu çocuklar, sosyal hayata sporla dahil oluyor. Esenyurt Belediyesi’nin verdiği bireysel spor eğitimi ile özel gereksinimli çocukların hem temel becerileri geliştiriliyor hem de sosyal hayata adapte olmaları sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi özel çocuklar için sıra dışı bir eğitim modeli uyguluyor. Belediyeye ait spor merkezlerinde başlatılan Bireysel Spor Eğitimi ile temel becerilerini yerine getiremeyen otizm, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklara uzman hocalar eşliğinde eğitim veriliyor. Derslerde, bekleme problemi, öfke nöbeti ve fiziksel engeli olan çocuklarla davranış ve komut çalışmalarının yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre çember çevirme, bisiklet sürme, top sektirme, step tahtasında çalışma, hulahop ile kol çalışmaları, tırmanma ve takla atma gibi kapsamlı çalışmalar da yapılıyor.

“Her çocuğa özel program hazırlıyoruz”

Her çocuğun gelişim seviyesine uygun program hazırladıklarını söyleyen Özel Eğitim Öğretmeni Yusuf Gülten, “Öğrencilerin eksiklerini gözlemleyip, programlayıp ona göre bir eğitim sürecine başlıyoruz. Çocuklarımızın temel becerilerdeki eksiklerini tamamlayıp sosyal hayata, toplumsal grupların içine karışması için çaba sarf ediyoruz. Bu durum genellikle belirli bir süreç istiyor. Spor dediğimizde sadece fiziksel bir gelişimden bahsetmek yanlış olur. Çünkü bunun içinde sosyalleşme de geçiyor. En önemlisi burada çocuk kendi kendine yapabildiğini fark ederek, öz güvene sahip oluyor. Eğitimlerde çocuklara temel hareket becerisi kazandırıyoruz. Aslında bizim için çok basit beceriler ama bu çocuklarımız için çok yüksek seviyede beceriler. Örneğin bir atlama, sıçrama hareketi bizim için çok basit olsa da özel çocuklarımızın duygusal bütünlemesi gelişmediği için hareket beceri alanı kısıtlı. Bir top atmamızda bile aileyle çalışmamız gerekebiliyor. Bazen denge ağırlıklı yürümek için çok uzun süre çaba sarf ediyoruz” dedi.

“Eğitim sayesinde kızımın hareket becerileri arttı”

Bireysel eğitim ile kızının daha önce yapamadığı birçok hareketi yapabilir hale geldiğini söyleyen Gurbet Sevimli, “Bir aydır burada eğitim alıyoruz. Hareket eğitiminin otizmli çocuklara çok faydası var. Özellikle kasların gelişiminde bu eğitim çok önemli. Kızım burada daha çok hareketlendi, taşıma becerileri arttı. Kendi kendine kalkıp gidebiliyor, zıplayabiliyor, üstünü giyebiliyor” diye konuştu.

“Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim”

5 yaşındaki Seyit Ahmet Aras’ın annesi Fadime Doğan ise şöyle konuştu: “Oğluma 1 buçuk yaşında otizmli tanısı kondu. Burada 2 aydır eğitim almaya başladık. Hocamızdan çok memnunuz. Oğlum 4 senedir eğitime gidiyor ama buraya başladığımızdan beri onda çok güzel değişimler oldu. Kimseye dokunamıyordu, evde bir kanepede oturup başka yere gitmiyordu. Şimdi çok değişti. Özel çocuklar için sunulan bu imkanlar çok güzel. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim.”