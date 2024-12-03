Trendyol, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen COP29’da Sürdürülebilirlik Raporu’nun lansmanını gerçekleştirdi. Raporda çevresel ve toplumsal etki hedeflerindeki ilerlemeleri paylaşan şirket, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 16 azaltarak karbon nötr hedefinde ilerleme kaydederken, atıklarının yüzde 96,7’sini de geri dönüştürdü.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 2023 yılı çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladığı yeni Sürdürülebilirlik Raporu’nu paylaştı. Rapor, 11-24 Kasım tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı’nda (COP29) açıklandı. GRI 2021 standartlarına uygun olarak hazırlanan raporda; karbon azaltımı, sürdürülebilir üretim, ambalaj ve atık yönetimi gibi çevresel hedeflere yönelik adımların yanı sıra Trendyol’un sosyal etki projeleri ve sürdürülebilir gelecek vizyonu da yer alıyor.

E-ticaret platformu, ayrıca sürdürülebilirliğin etkisini sanatla güçlendirmek hedefiyle sanatçı Merve Atılgan ile bir iş birliğine imza attı. Atılgan, rapor için beş farklı sanat eseri üretti. Bu eserler, e-ticaret platformunun sanat ekosisteminde pozitif etki oluşturma ve sanatçılara dijital dünyada alan açmak üzere hayata geçirdiği Trendyol Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak. Eserlerin satışlarından elde edilecek gelir, bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Bu iş birliği sayesinde sürdürülebilirlik yaklaşımının sanat yoluyla daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

“Sürdürülebilir dönüşümün etkisini hızlandırıyoruz”

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, şunları söyledi: “Globalde genişleyen etki alanımıza paralel biçimde sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezine koyuyoruz. Şirket olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere küresel mücadeleye katkı sunma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu anlayışla, 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu, bu yıl COP29’da global kamuoyuna açıklayarak faaliyet gösterdiğimiz her pazarda kalıcı pozitif etki oluşturma kararlılığımızı bir kez daha paylaştık. Ayrıca sektörümüz ve dünya çapındaki ekosistemimiz için önemli bir kilometre taşı olduğuna inandığımız, ‘Birlikte Dönüşüm Akademisi’ni hayata geçirdik. Ülkemizde tüm ekosistemine sürdürülebilirlik eğitimleri veren ilk şirket olduk. ‘Birlikte Dönüşüm Akademisi’ni faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda ekosistemimize de açtık. Akademimiz başta olmak üzere, hayata geçireceğimiz tüm sürdürülebilirlik ve sosyal etki çalışmalarımızla dönüşüm etkisini hızlandırmayı hedefliyoruz”.

2025’e kadar ambalaj malzemelerinin yüzde 100’ü sertifikalı olacak

Sürdürülebilirlik Raporu, e-ticaret platformunun ‘Dünya’, ‘İnsan’ ve ‘Yönetişim’ kategorileri altında 9 ayrı başlıktan oluşuyor. Rapor, e-ticaret platformunun çevreye duyarlı ve topluma katkı sağlayan uzun vadeli çözümler üretme taahhüdünde geldiği noktayı da içeriyor. Trendyol 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin hedeflerine paralel ilerlediğini ve sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli mesafe kaydettiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre e-ticaret platformu, 2022 yılında oluşturduğu, sektörün ilk ve en kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritası olan Sürdürülebilir Etki Planı çerçevesinde, operasyonlarında Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını toplamda yüzde 16 azaltarak çevresel etkisini düşürdü. Tüm lojistik ağında ambalaj ve atık yönetimini optimize ederek, atıklarının yüzde 96,7’sini geri dönüştürdü ve tek kullanımlık plastik tüketimini yüzde 57 azalttı. Sürdürülebilir ambalaj stratejisiyle kargo poşetlerinin yüzde 70’ini geri dönüştürülmüş malzemelerden üretme hedefine ulaştı. E-ticaret platformu, 2025 yılına kadar tüm lojistik merkezlerinde sıfır atık sertifikasyonu almayı hedeflerken, bu hedefe ulaşıldığında perakende ambalaj malzemelerinin yüzde 100’ü sertifikalı kaynaklardan sağlanmış olacak.

E-ticaret platformu, operasyonlarında ve değer zincirinde karbon ayak izini azaltarak 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı, 2050’ye kadar ise tüm değer zincirinde bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

Faaliyet gösterdiği her yerde kalıcı miras bırakmak istiyor

Doğa, toplum ve tüm paydaşları için pozitif etki oluşturmayı sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine alan e-ticaret platformu, “hayatın her alanında dijital uçurumu kapatma” yaklaşımını benimsiyor. Bu doğrultuda 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Trendyol’un Dijital Fırsat Eşitliği, Nitelikli Eğitim ve Kadının Güçlenmesi alanlarına odaklanarak yürüttüğü sosyal etki projelerinde gelinen aşamaları da ayrıntılarıyla açıklıyor. Sepette İyilik, Yarının Köyleri, Türkiye’nin Müzeleri, Trendyol Sanat, Yöresinden Ürünler gibi birçok programı eş zamanlı olarak yürüten şirket, faaliyet gösterdiği her yerde kalıcı ve faydalı bir miras bırakmayı hedefliyor. E-ticaret platformu bu kapsamda, girdiği uluslararası pazarlarda da sosyal etki projelerini eş zamanlı olarak başlatıyor.

COP29’da Trendyol’un sürdürülebilirlik vizyonu ve projeleri konuşuldu

COP29’da Green Zone’da (Yeşil Bölge) yer alan e-ticaret platformu, aynı zamanda Türkiye’nden konferansa kendi pavilyonuyla katılan tek sivil inisiyatif olan Sürdürülebilir Gelecek Platformu’nun ana sponsorluğunu üstlendi.

E-ticaret platformu, COP29 kapsamında üç panelde sürdürülebilirlik stratejisini ve projelerini katılımcılarla paylaştı. Sürdürülebilir Gelecek Platformu pavilyonunda, moderatörlüğünü Dr. Özlem Tuğçe Keleş’in yaptığı panelde Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Sustainee Danışmanlık’tan Ezgi Eğribozlu ve Cabana Eğitim ve Danışmanlık’tan Dr. Işıl Şahan, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu ve e-ticaret platformunun bu alandaki hedeflerini ele aldı. Esmiyor platformundan Naz Yaman moderatörlüğünde gerçekleştirilen bir diğer oturumda, İrem Poyraz ve UNDP Türkiye Proje Koordinatörü Arzu Karaarslan Azizoğlu, Trendyol’un Pozitif Etki projeleri ile Azerbaycan ve diğer pazarlarda yürütülen sosyal etki çalışmalarını aktardı. E-ticaret platformunun Azerbaycan’daki iş ortağı PASHA Holding’in pavilyonunda düzenlenen "Dijitalleşme Yoluyla Sürdürülebilirlik" panelinde ise Kapital Bank CEO’su Farid Huseynov ve PwC’den Khayala Eylazova ile birlikte konuşan İrem Poyraz, e-ticaret platformunun "Birlikte Dönüşüm" yaklaşımını, dijitalleşmenin sürdürülebilirlikteki dönüştürücü etkisini ve Trendyol Birlikte Dönüşüm Akademisi’nin ekosistem genelinde sürdürülebilirlik bilincini artırma hedeflerini anlattı.