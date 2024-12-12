Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan ve hastanelere gidemeyecek durumda olan hastalar için yaptığı hizmetlere aralıksız olarak devam ediyor. Sağlık İşleri ekipleri tarafından verilen evde fizik tedavi hizmetiyle, raporu olan tüm hastalar belediyenin tahsis ettiği cihazlardan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Randevu saatlerine göre uzman fizyoterapist tarafından evlerinde ziyaret edilen vatandaşların tedavileri son teknolojik cihazlarla yapılıyor. Ayrıca seanslar sonrası hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı programda, bir sonraki tedaviye kadar olan süreçte yapılması gerekenler de anlatılıyor. Her yaş grubundan hastaya verilen bu hizmet sayesinde vatandaşlar hem sağlığına kavuşuyor hem de ailelerin yükü hafifliyor.

“Ayağa kalkacağıma inanmıyordum”

Belediyenin evde fizik tedavi hizmetinden çok memnun kaldığını belirten Şeker Naz Kara; “Belediyemizden Allah razı olsun. Evime geldiler, bana fizik tedavi hizmeti verdiler. Ben ayağa kalkacağıma inanmıyordum çünkü çok zor bir ameliyat geçirmiştim. Verilen fizik tedavi hizmeti sayesinde ameliyattan çıktıktan sonra tekrar sağlığıma kavuştum. Bu hizmetlerde emeği geçen Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim” dedi.

“Hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz”

Hastalara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için bu hizmeti verdiklerini belirten Uzman Fizyoterapist Fahri Furkan Nak ise; “Şeker teyze, kalça kireçlenmesinden dolayı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrasında fizik tedavi hizmeti ihtiyacı olmasından dolayı da belediyemize başvuruda bulundu. Tedaviye başladığımızda teyzemiz ameliyat sonrası hareketsizliğe bağlı olarak yürüyemiyordu. Bu süreçte yaptığımız egzersizler sonrası ve plana da bağlı kalarak teyzemizi yürütmeye başladık ve onu yataktan kurtardık. Hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.