Muğla'nın Yatağan ilçesinde, 49 yaşındaki Samet Bulut'un ölümünü intihar izlenimi bırakarak planlayan 20 yaşındaki kızı Ayşegül Bulut, eşi 49 yaşındaki Penbe Bulut ve kızının sevgilisi 30 yaşındaki Mehmet Karadağ hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianameye göre, Ayşegül Bulut, annesiyle birlikte bu planı yaparak, Samet Bulut'a kimyasal ilaç vererek bayılttıktan sonra insülin kalemi kullanarak hipoglisemi yaşamasına neden oldular ve ardından boğazına ipi geçirip, intihar izlenimi verdiler.

Soruşturma, Mehmet Karadağ'ın evinde yapılan aramayla başladı. Ancak Ayşegül Bulut'un adının bir evrakta geçmesi sonucu jandarma, onu gözaltına aldı. Ayşegül Bulut'un şüpheli davranışları sorgulamada dikkat çekince soruşturma genişletildi. İkili, Samet Bulut'u öldürdüklerini ve intihar izlenimi verdiklerini itiraf ettiler. Samet Bulut'un 'dolandırıcılık' suçundan şikayette bulunacağını söylemesi üzerine, Ayşegül Bulut'un annesiyle babasını öldürmeyi planladıkları iddianameye yansıdı.

İddianamede, Samet Bulut'a ait zeytinyağlarını Mehmet Karadağ'a verildiği, Samet Bulut'un 'dolandırıcılık' suçundan şikayette bulunacağını söylemesi üzerine, Ayşegül Bulut'un annesiyle babasını öldürmeyi planladıkları iddianameye yansıdı.

Eylemi gerçekleştirmeden önce Mehmet Karadağ'ın Samet Bulut'un işe gitme saatine yakın bir zamanda beklemeye başladığı, Penbe Bulut'un bulaşık yıkama bahanesiyle evde bulunduğu belirtiliyor. Ayşegül Bulut'un da olayın gerçekleştiği yere tülbentle bağlı olarak getirdiği ip, insülin kalemi ve plastik sandalye ile katıldığı iddianamede yer alıyor.

İddianamede, Mehmet Karadağ'ın kimyasal madde kullanarak Samet Bulut'u bayılttığı, ardından insülin kalemine iğne yaparak hipoglisemi yaşatıp şuurunu kaybetmesine neden olduğu ve sonrasında boğazına ip geçirerek ölümünü sağladığı belirtiliyor. Karadağ'ın eylemleri, Samet Bulut'un ağırlığını göz önüne alındığında tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığına dikkat çekiliyor. İddianameye göre, Karadağ, ipin fazlalık kısmını keserek delilleri kararttı.

Ayşegül Bulut ve Penbe Bulut, 'eylemlerin iştirak halinde tasarlanarak bir suçu gizlemek', 'başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' ve 'üst soya-eşe karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanırken, Mehmet Karadağ'a da 'suça iştirak', 'azmettirme', 'yardım etme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.