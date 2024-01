1956 yılından beri Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin katılımıyla yapılan Eurovision Şarkı Yarışması (Eurovision Song Contest) için dünyanın en uzun soluklu şarkı yarışması diyebiliriz. Avrupa Yayın Birliği, II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerini toparlayabilmek amacıyla halkları bir araya getirebilecek bir eğlence programı yapma niyetiyle yola çıkılarak 1955 yılında İsviçre’de kurulan bir kuruluş.

Türkiye’nin Eurovision macerasına geçmeden önce Eurovision Şarkı Yarışması ile ilgili birkaç bilgi verelim. Örneğin herhangi bir ülkenin yarışmaya katılabilmesi için Avrupa Yayın Birliği’ne üye olması yeterlidir. Eurovision Şarkı Yarışması, her yıl bir önceki yıl kazanan ülkede düzenlenir. Oylama sistemi ise %50 halk ve %50 jüri kararından oluşur. 1999 yılından bu yana şarkılar istenilen her dilde söylenebilir. Eurovision’da yarı final sistemi 2004 yılından bu yana uygulanmaktadır.

Şimdiye kadar yarışmanın en yüksek puanını 758 puanla Portekiz’i temsil eden Salvador Sobral “Amar Pelos Dois” isimli şarkısıyla aldı. İrlanda, yedi kez birinci olarak Eurovision’un en çok kazanan ülkesi unvanına sahip. Ayrıca 1980 ve 1987 yıllarında İrlanda adına yarışan Johnny Logan, yarışma tarihinde iki kez birinci olan tek kişi. Bir de 1992 yılında İrlanda adına yarışmayı kazanan Linda Martin’in söylediği “Why Me?” isimli şarkının da söz ve müziği Johnny Logan’a ait.

Eurovision Türkiye Şarkıları

Birkaç küçük bilgi de Eurovision Türkiye ile ilgili verelim: Yarışmaya ilk kez 1975’te katıldık. 1975 yılından son yarışmamıza kadar 33 kez katıldığımız Eurovision’da 3 kez sonuncu olmuşuz. Sıralamada ilk 10’a ilk kez 1986 yılında Klips ve Onlar’ın “Halley” adlı şarkısıyla 9. olarak girmişiz. Yarışmada 1.’lik, 2.’lik, 3.’lük ve üç kez de 4.’lük derecelerimiz var. MFÖ, 1985 yılında “Diday diday day”; 1988 yılında da “Sufi” şarkısıyla iki kez yarışmaya katılarak ilkinde 14. ve ikincisinde de 15. olmuş. Şebnem Paker ise 1996 yılında “Beşinci Mevsim”; 1997 yılında da Grup Etnik ile birlikte “Dinle” şarkısıyla yarışmaya iki kez katılarak önce 12. sonra da 3. olmuş. Eurovision Türkiye denildiğinde aklımıza ilk gelen şeylerden biri de herhalde yarışmanın unutulmaz yorumcusu Bülend Özveren. Defalarca kez, hatta en çok onun anlatımıyla dinlemişiz Eurovision Şarkı Yarışması’nı.

1975 yılından başlayan bu süreci yıl yıl izlemek her açıdan oldukça heyecan verici. Hem bakış açısının hem şarkıların hem de Eurovision’un nasıl değiştiğini ve geliştiğini gözlemlemek çok hoş. Özellikle de gösteri öncesi için hazırlanan tanıtım kliplerini…

Son olarak Hollanda/Rotterdam’da yapılacak olan 2020 Eurovision Şarkı Yarışması’nın pandemi sebebiyle iptal edildiğini söyleyip Eurovision Türkiye sürecimizi izlemeye başlayalım:

1975 yılında Semiha Yankı “Seninle Bir Dakika” şarkısıyla

3 Puan | 19. (Sonuncu) | Ev sahibi: İsveç/Stockholm | Orkestrada Timur Selçuk

Eurovision’a katılan Türkler arasında ilki Semiha Yankı; ancak daha sonra 1976 ve 1977 yıllarında yarışmaya katılmamışız.

Dönemin Eurovision Birincisi | Hollanda, Teach-In “Ding-a-dong”; 152 puan

1978 yılında Nilüfer ve Grup Nazar “Sevince” adlı şarkıyla

2 Puan |18. | Ev sahibi: Fransa/Paris | Orkestrada Onno Tunç

Eurovision’a katılan Türkler bu defa Nilüfer ve Grup Nazar; ancak sonraki yılda da yarışmaya katılmamışız. Bu yıl Eurovision’u İsrail kazandığından 1979’da yarışmanın Kudüs’te düzenlenmesi planlanmış. Türkiye de Arap ülkelerinin baskılarından dolayı, katılacak şarkının halk oylamasıyla belirlenmiş olmasına rağmen, yarışmadan çok kısa bir süre önce çekildiğini duyurmuş. O yıl yarışmaya Maria Rita Epik ve 21. Peron’un “Seviyorum” adlı şarkısıyla katılacakmışız.

Dönemin Eurovision Birincisi | İsrail, İzhar Kohen ve Alphabeta “A-Ba-Ni-Bi”; 157 puan

1980 yılında Ajda Pekkan “Petrol” şarkısıyla

23 Puan | 15. | Ev sahibi: Hollanda/Lahey

Dönemin Eurovision Birincisi | İrlanda, Johnny Logan “What’s Another Year”; 143 puan

1981 yılında Modern Folk Üçlüsü ve Ayşegül Aldinç “Dönme Dolap”şarkısıyla

9 Puan | 18. | Ev sahibi: İrlanda/Dublin | Orkestrada Onno Tunç

Dönemin Eurovision Birincisi | Birleşik Krallık, Bucks Fizz “Making Your Mind Up”; 136 puan

Bucks Fizz, bu başarıdan sonra uluslararası bir bilinirliğe ulaşmış. Tıpkı 1974 yılında birinci olan ABBA grubu gibi.

1982 yılında Neco “Hani?”şarkısıyla

20 Puan | 15. | Ev sahibi: Birleşik Krallık/Harrogate | Orkestrada Garo Mafyan

Dönemin Eurovision Birincisi | Almanya, Nicole “Ein bißchen Frieden”; 161 puan

1983 yılında Çetin Alp ve Kısa Dalga’nın “Opera” isimli şarkısıyla

0 Puan | 19. (Sonuncu) | Ev sahibi: Almanya/Münih

Dönemin Eurovision Birincisi | Lüksemburg, Corinne Hermès “Si la vie est cadeau”; 142 puan

1984 yılında Beş Yıl Önce, On Yıl Sonra’nın “Halay” adlı şarkısıyla

37 Puan | 12. | Ev sahibi: Lüksemburg | Orkestrada Selçuk Başar

Dönemin Eurovision Birincisi | İsveç, Herreys “Diggi-Loo Diggi-Ley”; 145 puan

1985 yılında MFÖ “Diday diday day” şarkısıyla

36 Puan | 14. | Ev sahibi: İsveç/Göteborg | Orkestrada Garo Mafyan

Dönemin Eurovision Birincisi | Norveç, Bobbysocks! “La det swinge”; 123 puan

1986 yılında Klips ve Onlar “Halley” şarkısıyla

53 Puan | 9. | Ev sahibi: Norveç/Bergen

Dönemin Eurovision Birincisi | Belçika, Sandra Kim “J’aime la vie”; 176 puan

1987 yılında Seyyal Taner ve Grup Lokomotif “Şarkım Sevgi Üstüne” şarkısıyla

0 Puan | 22. (Sonuncu) | Ev sahibi: Belçika/Brüksel | Orkestrada Garo Mafyan

Eurovision’da Birinci Olan Şarkılar | İrlanda, Johnny Logan “Hold Me Now”; 172 puan

1988 yılında MFÖ “Sufi” şarkısıyla

37 Puan | 15. | Ev sahibi: İrlanda/Dublin

Dönemin Eurovision Birincisi | İsviçre, Celine Dion “Ne partez pas sans moi”; 137 puan

İsviçre adına yarışmayı kazanan Céline Dion da Eurovision birinciliğinin ardından kariyerinde büyük bir yol katederek uluslararası başarılara kapı açmış.

1989 yılında Pan “Bana Bana” şarkısıyla

5 Puan | 21. | Ev sahibi: İsviçre/Lozan | Orkestrada Timur Selçuk

Dönemin Eurovision Birincisi | Yugoslavya, Riva “Rock Me”; 137 puan

1990 yılında Kayahan’ın “Gözlerinin Hapsindeyim” isimli şarkısıyla

21 Puan | 17. | Ev sahibi: Yugoslavya/Zagreb | Orkestrada K. Acar

Kayahan’ın hemen yanında Demet Sağıroğlu ve akordiyonda da İskender Paydaş. Sonuç ise üzücü.

Dönemin Eurovision Birincisi | İtalya, Toto Cutugno “Insieme: 1992”; 149 puan

1991 yılında İzel, Reyhan & Can “İki Dakika” şarkısıyla

44 Puan | 12. | Ev sahibi: İtalya/Roma

Dönemin Eurovision Birincisi | İsveç, Carola “Fångad av en stormvind”; 146 puan

1992 yılında Aylin Vatankoş’un “Yaz Bitti” adlı şarkısıyla

17 Puan | 19. | Ev sahibi: İsveç/Malmö

Dönemin Eurovision Birincisi | İrlanda, Linda Martin “Why Me?”; 155 puan

1993 yılında Burak Aydos “Esmer Yarim” şarkısıyla

10 Puan | 21. | Ev sahibi: İrlanda/Millstreet

Dönemin Eurovision Birincisi | İrlanda, Niamh Kavanagh “In Your Eyes”; 187 puan

Bu yıl sıralamada son 5’te yer alan ülkeler, bir sonraki yıl yarışmada yer alamadığından Türkiye yarışmaya 1995 yılında katılabildi.

1994 yılında da İrlanda, Paul Harrington ve Charlie McGettigan “Rock ‘n’ Roll Kids”; 226 puan

1995 yılında Arzu Ece’nin “Sev” adlı şarkısı ile

21 Puan | 16. | Ev sahibi: İrlanda/Dublin | Orkestrada Melih Kibar

Dönemin Eurovision Birincisi | Norveç, Secret Garden “Nocturne”; 148 puan

Bu şarkı, Eurovision birincileri arasında en beğenilen şarkı diyebiliriz. Ayrıca yarışmada ilk kez enstrümantal bir beste ile birincilik kazanıldı. Nocturne hakkında detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz.

1996 yılında Şebnem Paker “Beşinci Mevsim” şarkısıyla

57 Puan | 12. | Ev sahibi: Norveç/Oslo | Orkestrada Levent Çöker

Dönemin Eurovision Birincisi | İrlanda, Eimear Quinn “The Voice”; 162 puan

1997 yılında Şebnem Paker ve Grup Etnik’in “Dinle” isimli şarkısı ile

121 Puan | 3. | Ev sahibi: İrlanda/Dublin

Dönemin Eurovision Birincisi | Birleşik Krallık, Katrina and the Waves “Love Shine a Light”; 227 puan

1998 yılında Tüzmen “Unutamazsın” şarkısıyla

25 Puan | 14. | Ev sahibi: Birleşik Krallık/Birmingham

Dönemin Eurovision Birincisi | İsrail, Dana International “Diva”; 172 puan

1999 yılında Tuba Önal ve Grup Mistik “Dön Artık” şarkısıyla

21 Puan | 16. | Ev sahibi: İsrail/Kudüs

Dönemin Eurovision Birincisi | İsveç, Charlotte Nilsson “Take Me to Your Heaven”; 163 puan

2000 yılında Pınar Ayhan ve Grup SOS “Yorgunum Anla” şarkısıyla

59 Puan | 10. | Ev sahibi: İsveç/Stockholm | Dil: Türkçe, İngilizce

Bu yıl dil serbestliğinin gelmesinin ardından ilk kez hem Türkçe hem İngilizce bir şarkı ile katıldık.

Dönemin Eurovision Birincisi | Danimarka, Olsen Brothers “Fly on the Wings of Love”; 195 puan

2001 yılında Sedat Yüce’nin “Sevgiliye Son” adlı şarkısıyla

41 Puan | 11. | Ev sahibi: Danimarka/Kopenhag | Dil: Türkçe, İngilizce

Dönemin Eurovision Birincisi | Estonya, Tanel Padar, Dave Benton ve 2XL “Everybody”; 198 puan

2002 yılında Buket Bengisu ve Grup Safir “Leylaklar Soldu Kalbinde” şarkısıyla

29 Puan | 16. | Ev sahibi: Estonya/Tallinn | Dil: Türkçe, İngilizce

Dönemin Eurovision Birincisi | Letonya, Marie N “I Wanna”; 176 puan

2003 yılında Sertab Erener’in “Everyway That I Can” isimli şarkısıyla

167 Puan | 1. | Ev sahibi: Letonya/Riga | Dil: İngilizce

İlk ve tek birinciliğimiz, 48. Eurovision Şarkı Yarışması’nda ve 25. katılımımızda geliyor. O anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Ardından tabii 2004 yılında yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz.

2004 yılında Athena’nın “For Real” adlı şarkısıyla

195 Puan | 4. | Ev sahibi: Türkiye/İstanbul | Dil: İngilizce

Eurovision, Meltem Cumbul ve Korhan Abay sunumuyla Abdi İpekçi Arena’da gerçekleşiyor. Bu yıl Athena ile aldığımız 195 puan yarışma tarihindeki en yüksek puanımız.

Dönemin Eurovision Birincisi | Ukrayna, Ruslana “Wild Dances”; 280 puan

2005 yılında Gülseren “Rimi Rimi Ley” şarkısıyla

92 Puan | 13. | Ev sahibi: Ukrayna/Kiev

Dönemin Eurovision Birincisi | Yunanistan, Elena Paparizu “My Number One”; 230 puan

2006 yılında Sibel Tüzün “Süper Star” şarkısıyla

91 Puan | 11. | Ev sahibi: Yunanistan/Atina | Dil: Türkçe, İngilizce

Dönemin Eurovision Birincisi | Finlandiya, Lordi “Hard Rock Hallelujah”; 292 puan

2007 yılında Kenan Doğulu’nun “Shake It Up Şekerim” isimli şarkısıyla

163 Puan | 4. | Ev sahibi: Finlandiya/Helsinki | Dil: İngilizce

Dönemin Eurovision Birincisi | Sırbistan, Marija Šerifović “Molitva”; 268 puan

2008 yılında Mor ve Ötesi “Deli” şarkısıyla

138 Puan | 7. | Ev sahibi: Sırbistan/Belgrad

Dönemin Eurovision Birincisi | Rusya, Dima Bilan “Believe”; 272 puan

2009 yılında Hadise “Düm Tek Tek” şarkısıyla

177 Puan | 4. | Ev sahibi: Rusya/Moskova | Dil: İngilizce

Dönemin Eurovision Birincisi | Norve Alexander Rybak “Fairytale”; 387 puan

2010 yılında maNga’nın “We Could Be The Same” adlı şarkısıyla

170 Puan | 2. | Ev sahibi: Norveç / Oslo | Dil: İngilizce

Dönemin Eurovision Birincisi | Almanya, Lena “Satellite”; 246 puan

2011 yılında Yüksek Sadakat “Live It Up” şarkısıyla

Finale yükselemedi | Ev sahibi: Almanya / Düsseldorf | Dil: İngilizce

Dönemin Eurovision Birincisi | Azerbaycan, Ell/Nikki “Running Scared”; 221 puan

2012 yılında Can Bonomo “Love Me Back” şarkısıyla

112 Puan | 7. | Ev sahibi: Azerbaycan/Bakü | Dil: İngilizce

Dönemin Eurovision Birincisi | İsveç, Loreen “Euphoria”; 372 puan

Eurovision’un en etkileyici şarkılarından biri, kesinlikle hak etmiş diye düşünüyorum.

Diğer Eurovision birincileri

2013 yılında Danimarka, Emmelie de Forest “Only Teardrops”; 281 puan

2014 yılında Avusturya, Conchita Wurst “Rise Like a Phoenix”; 290 puan

2015 yılında İsveç, Mans Zelmerlow “Heroes”; 365 puan

2016 yılında Ukrayna, Susana Jamaladinova “1944”; 534 puan

2017 yılında Portekiz, Salvador Sobral “Amar Pelos Dois”; 758 puan

2018 yılında İsrail, Netta Barzilai “Toy”; 529 puan

2019 yılında Hollanda, Duncan Laurence “Arcade”; 492 puan

Eurovision’a neden katılmıyoruz?

Peki, Türkiye olarak artık Eurovision’a neden katılmıyoruz? 2013 yılında TRT Genel Müdürlüğü, aldığı yeni karar neticesinde artık Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağımızı duyurdu. Bu karar, yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin çeşitli haksızlıklara sebep olmasıyla ilgiliydi. Bir de tabii yarışmanın giderek daha çok politik olması da etkili oldu.

Eurovision Şarkı Yarışması’nın oylama sistemi 2000’li yıllarda izleyici oylamasına dayanıyordu; ancak 2011’den bu yana oylama sistemi değiştirildi ve artık %50 izleyici, %50 jüri oylaması sistemine dönüştürüldü. Bu da yarışmanın bütçesine büyük katkılar sağlayan ve direkt olarak finalde yarışma hakkı olan Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin lehine alınan bir karar gibi görünüyordu. Yani yarışmaya artık katılmıyor oluşumuz bir çeşit protesto.

