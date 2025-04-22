Aile Koruma Kalkanı Paketi çerçevesinde hazırlanan düzenlemeyle, ev kadınlarına hem sosyal güvence hem de emeklilik hakkı sağlanacak. Bu paket kapsamında geliştirilen projeye göre, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm ev kadınları bu haktan faydalanabilecek. Daha önce sigorta kaydı olmayanlar da sisteme başvurabilecek.

NTV’de yer alan habere göre, ev kadınları, Bağ-Kur kapsamındaki isteğe bağlı sigorta sistemine internet üzerinden başvurarak her ay prim ödeyecek. Emeklilik için gereken 15 yıllık ödeme sürecinde devletin katkı payı, mevcut asgari ücret seviyeleriyle hesaplandığında 500 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Projede ayrıca, çocuk sayısına bağlı olarak değişen esneklikler ve "yıpranma payı" gibi erken emeklilik avantajları da sunulacak.