Habere göre ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan zam anlaşmazlığı artık arabulucular sayesinde anlaşma ile sonuçlanıyor.

Peki adliyelerdeki dava dosyaları ne durumda? Arabulucu Avukat Umut Metin merak edilenleri cevapladı.

Avukat Metin yaptığı açıklamalarında şu ifadelere değindi:

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 01 Eylül 2023’te zorunlu halde geldi. Eylül-Ekim-Kasım aylarını yani geçen 3 ayı sayısal verileri ile değerlendirdiğimizde, arabuluculuğun kira sorunlarında yüksek bir başarı ürettiğini görüyoruz. Önemli bir anlaşma rakamımız var. Yüzde 70 anlaşma oranı yakalandı. Adliye dışı uyuşmazlık çözüm yöntemi ile her 10 arabuluculuk görüşmesinden 7’sinde anlaşma yakalayabilmiş olmak büyük bir oran.

KİRA SORUNUNA ARABULUCU ÇÖZÜMÜ! 3 AYIN BİLANÇOSU BELLİ OLDU

Tarafların belli bir konuda dava şartı olmaksızın ihtiyarı arabuluculuk yönteminde 11 ayda toplam arabuluculuk sayısı 622 bin. Bu şunu gösteriyor. Türkiye’de en az 1.5 milyon insanın kendiliğinden başvuru yaparak arabuluculuk ile anlaştığını gösteriyor. Artık adliyeler yerine adliye dışı el sıkışarak sorunları gidermek bir çözüm haline geldi.

‘30 BİN ANLAŞMA GERÇEKLEŞTİ’

Kira sorunlarında arabuluculuğun davayı engelleme işlevini yerine getirdiğini tecrübe etmekteyiz. İnsanlarımızın yıllar sürecek davalar ile uğraşması, zaman ve maliyet kaybı yerine arabulucular huzurunda anlaşmayı tercih ettiği görülmektedir. Arabuluculuğun kira uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelmesi üzerinden 3 ay geçti. Bu 3 aylık sürede 30.407 arabuluculuk anlaşması gerçekleşti. Anlaşmama sonucu açılan dava sayısı ise 13.217.

'50 BİN DAVA ORTADAN KALKTI’

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasında 3 ayı geride bıraktık. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda 3 ayda açılması gereken dava sayısı 63 bin iken, bunun yerine 13.217 dava açıldı. Bu haliyle takriben 50 bin davanın arabuluculuk sayesinde ortadan kalktığını görüyoruz. Bu halde arabuluculuğun sorunları %70 oranında geride bıraktığı görülmektedir.

‘1 YILDA 622 BİN ANLAŞMA SAĞLANDI’

Dava şartı kapsamında olmayıp tarafların kendi isteğiyle arabulucu huzurunda yaptıkları arabuluculuk görüşmelerinde de çok yüksek bir anlaşma sayısına ulaşılmıştır. Bu sayı yılın son ayına (Aralık) girdiğimiz bu günlerde 622 bin sayısını bulmuştur. Bu haliyle ülkemizde takriben 1,5 milyon kişinin uyuşmazlığını arabuluculuk sayesinde el sıkışarak, karşılıklı rızalaşarak geride bıraktığı görülebilmektedir.

Belirtilen sayılar artık adliyeler yerine, adliye dışı uyuşmazlık çözüm yöntemlerini kullanarak uyuşmazlığı geride bırakmanın ülkemizde kabul görmüş bir kültür haline geldiğini ortaya koymaktadır. Bu durum barışçıl çözümlerden olan arabuluculuğun insanlarımızın zaten var olan kültür ve tercihlerine de uygun olduğunu teyit etmektedir.

ARABULUCU ÖRNEĞİ: EV SAHİBİ 13 BİN TL KİRAYI KABUL ETTİ

Dava devam ederken taraflar kira uyuşmazlığı konusunda anlaşabilirler. Mevcut bir davada kiracı 5 bin TL kirada oturmaktadır. Kira tespit davası şartları da bulunmakla taraflar arasında bir de dava devam etmektedir. Mülk sahibinin istediği yeni kira bedeli 15 bin TL’dir. Dava da 6 aydır devam etmektedir. Dava sonunda karar verildiğinde davanın açıldığı tarihten itibaren kira bedelinin kiracı tarafından ödenmesi gerekir. Taraflar burada şunu yaptılar: 15 bin TL değil 13 bin TL’de anlaştılar. Mülk sahibi davayı açtığı tarihten itibaren kira bedelini istemedi. Arabuluculuk anlaşma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kira bedelinde taraflar anlaştılar. Yani 5 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkması yerine 13 bin TL’de anlaştılar. Dava da ortadan kalkmış oldu.

İKİNCİ ÖRNEK: 3 AYDA BİR KİRA ÖDEMEDE ANLAŞTILAR

Taraflar arasında konuta ilişkin yıllık kira bedeli ödenmesine dair anlaşma yapılmıştı. İlk yıl kirası yıllık olarak ödendi, ikinci yıl kira yıllık olarak ödendi. Üçüncü yılda kira rakamı konusunda uyuşmazlık olmasa da kiracı 1 yıllık bedeli peşin ödemek istemiyordu, aylık olarak ödemek istiyordu. Taraflar kira ödeme zamanı için tekrar bir araya geldiler. Şöyle bir anlaşma yapıldı: Aylık olarak da mülk sahibi kabul etmiyordu. Kira bedelinin 3’er aylık bedel ile ödenmesi konusunda mutabakat sağlandı. Sadece bedele ilişkin değil kira ödeme dönemlerine ilişkin de bir anlaşma yapılması mümkündür.