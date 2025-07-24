Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 10 görevli şehit oldu. Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman’ın 14 Temmuz’da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi’nden olan Kocaman’ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman’ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.