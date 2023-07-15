Bursa Ankara karayolu üzeri Oylat kavşağı mevkiinde yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kaza da yolcu otobüsünün hostesi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa'dan Eskişehir istikametine seyir halinde olan özel bir firmaya ait Mehmet Nuri Ç. yonetimindeki 64 LD 895 yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Berkan Abdil E. yönetimindeki 2CRB010 plakalı cipe arkadan çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, yolcu otobüsünde bulunan hostes Hatice E. (25) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.