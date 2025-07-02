Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 1 milyon 63 bin 958 ürün incelendi. Bu ürünlerden 8 bin 100’ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklar sonucunda toplam 25 milyon 644 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışı şüphesiyle 567 firma hakkında işlem başlatıldı. Bu firmaların savunmaları alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Ankara Valiliği, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla mücadele çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti.