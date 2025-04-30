Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın desteğiyle, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün güncel yapılanması, finans ağı, öğrenci ve mahrem yapılanmaları başta olmak üzere çeşitli meslek grupları içinde örgütsel faaliyet yürüttükleri belirtildi. Ayrıca, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibat kurdukları, mülakatlarda avantajlı şekilde kodlandıkları ve ByLock isimli kripto haberleşme uygulamasını kullandıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında daha önce haklarında ifade ve teşhislerde adı geçen, kesinleşmiş hapis cezası ya da aranma kaydı bulunan şahıslar da gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek, döviz ve Türk Lirası ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Trabzon gibi 42 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlar nedeniyle açıklama yapan Bakan Yerlikaya, valilikleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve görev alan güvenlik güçlerini tebrik ederek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.