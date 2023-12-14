Kamera Açısı

Chase Far kamera görüntüsü olarak adlandırılan varsayılan kamera görünümü, arabanın en iyi görüntüsünü sunabilir, ancak çok dar ve teknik izler için kaput veya kokpit kamerasına değiştirmeyi düşünün, böylece bir handikap haline gelmez. Belirli bir parçayı buluyorsanız veya hatta aldatıcı bir hal alıyorsanız, ilk yapmanız gereken bu olmalıdır. Alışık olduğunuz şekilde tam olarak çalışmayan bir arabayı denerken de yardımcı olur. Chase Far kamera görünümünden Hood kamera görünümüne geçmenin sürüşünüz için neler yapabileceği şaşırtıcı.

Elbette, araç kullanan kişi siz olduğunuz için size kalmıştır, bu nedenle parkuru daha iyi anlamanıza yardımcı olacak kamerayı seçin.

Araç Geçmek: Açıklıkları Arayın, Panik Yapmayın

Manevra kabiliyeti, bir yarışı kazanmada hız kadar önemli bir rol oynar.

Önünüzdeki sürücüyü dikkatlice izlemek ve nasıl döneceklerini tahmin etmeye çalışmak istiyorsunuz. Nasıl döndükleri, ne tür geçişler yaptığınızı gösterir: içten veya dıştan geçiş. Yarış çizgilerini dikkatlice izleyin ve hızlarına, bir dönüşe ne kadar hızlı yaklaştıklarına, nasıl yavaşladıklarına ve ne zaman yavaşladıklarına dikkat edin. Öndeki sürücü virajda çok fazla içeri girdiğinde, davetsiz bir şekilde kaymanız için yeterli alan bıraktığında bir iç geçiş yapın. Tepeye olabildiğince yakın durun çünkü dönüşün daha hızlı dışına çıkacaksınız. Bir dış pas, rakibiniz zaten köşeye sahipse, ancak daha hızlı hızlanabilen bir arabanız varsa en iyisidir. Onların yanında dışarıda dolaşın ve dışarı çıkın!

Rakipleriniz de bunu yapmak için yapıyor, bu yüzden dönüşlerde onlara açıklık vermemeye çalışın. Köşeye sahip olmak için tepeye olabildiğince yakın kalarak dönüşlere girerek iç geçişleri engelleyebilirsiniz. Bir beyefendi gibi hızlanarak, yolu kapatmak için yön değiştirerek veya sadece diğer yarışçıya çarparak bir dış geçişi engelleyin.

Bayraklara Git

Hepimiz oradaydık. Birkaç metrede bir kontrol noktaları olan bu yarışlardan birini yapıyorsunuz (parkurun her iki tarafında uzun yeşil bayraklar) ve hızla geçiyorsunuz, ancak o tanıdık farklı tını duymuyorsunuz. Böylece, bir ‘Kontrol Noktası Kaçırıldı’ mesajı yanıp sönene ve geri sarmanız istenene kadar sadece bir kontrol noktasını kaçırmamış gibi davranarak sürmeye devam edin.

Herhangi bir nedenle kontrol noktalarından geçerken yolda kalmakta sorun yaşıyorsanız, bayraklara gidin! Doğrudan bayrak boyunca sürmek veya hatta arabanızın kaputu veya yan tarafıyla kırpmak bir isabet olarak kaydedilir. Bu yeni bulunan bilgiyi kullanarak arabaları ileriye taşıyın ve sizi dönüşlerin zirvesine olabildiğince yakın tuttuğu için içten tatlı geçişler yapın. Bu, özellikle sürücülerin yarısının manyaklar gibi yarıştığı ve genellikle neredeyse her köşede yığılmanın olduğu Takım Macerası yarışlarında faydalıdır. Sadece fren yapın ve gerekirse yoldan çıkın, ancak katliamın önüne geçmek için bayrağı kırpın.

Profesyonel Gibi Viraj Alma: YAVAŞLAT, HIZLI ÇIKIŞ

Hepimizin aşina olduğu “yavaş giriş, hızlı çıkış” mantrası burada hala geçerlidir. Dönüşlere yaklaşırken, herhangi bir dönüş girişi uygulamadan önce dönüşe doğru yavaşlayın. Dönüşü tamamlamak için gaza biraz basabilir, ardından çıkışa ulaştığınızda yere serebilirsiniz. Yarış çizgisi, eğer açıksa, ne zaman yavaşlayacağınızı ve ne zaman hızlanacağınızı size bildirmek için harika bir iş çıkarır.

Dönüş girdilerinizle (gerçek bir arabada olduğu gibi) gerçekten yumuşak ve nazik olmanıza yardımcı olur. Direksiyonda ne kadar agresif olduğunuz büyük ölçüde araziye bağlıdır; asfalt yollar için yavaş, yumuşak hareket, toprak ve arazi yolları için keskin ve agresif dönüşler.

Virajlara girerken bilmeniz gereken bir diğer şey de arkadan ve önden savrulmadır. Yarıştığınız arabadaki şanzıman türü, dönüşler sırasında araçtan ne tür davranışlar beklemeniz gerektiği konusunda size bir fikir verir.

Dönüşe doğru hız yapmak genellikle Önden Çekişli araçlarda önden savrulmaya ve Arkadan Çekişli araçlarda arkadan savrulmaya neden olur.

Tekerlekler hem güç (veya sürüş) hem de direksiyon sağlar ve dönüşler sırasında sınırlarını zorlayabilir, böylece herhangi bir zamanda onları tek bir işleve (güç veya direksiyon) ayırmaya yardımcı olurlar. Önden çekişli araçlarda olduğu gibi, aynı anda hem hızlanıp dönmeye çalıştığınızda araba tepki vermiyor hem de olması gerektiği kadar dönmüyor. Dönüşe kadar yavaşlayın ve arabayı dönüşün dışına itmeye geçmeden önce direksiyona öncelik verin. İkisini birden yapmamaya çalışın.

Arkadan Çekişli (RWD) araçlar, dönüşler sırasında aşırı dümenleme eğilimindedir. Arka tekerleklerin çekiş gücünü kaybettiğini ve aracın arka ucunun dönüşe doğru kaydığını göreceksiniz. Buna karşı koymak için tek yapmanız gereken, tekerleği ters yönde çevirerek arabanın ağırlığını ayarlamak ve lastikleri düzeltmektir. Arkadan savrulmayı yönetmek ve düzeltmek, önden savrulmadan kesinlikle daha kolaydır, ancak tekerleği çok sert çevirerek aşırı dengelememeye dikkat edin.

Önden Çekişli (FWD) araçlar, dönüşler sırasında yetersiz dümenleme sergilemekle ünlüdür. Ön tekerlekler girdileri çevirmek için tepkisiz hissettiğinde olan budur. Bunun nedeni, ön aksın iki amaca, yani direksiyon ve güce hizmet ediyor olması ve aşırı yüklenmesidir. Önden kayma ile başa çıkmanın en iyi yolu …. hızlanmadan … dönüşten tamamen kaçınmaktır. Daha önce fren yap!

Tüm Tekerleklerden Çekişli (AWD) araçlar, iyi bir güç ve direksiyon dengesi sunar ve her yolda gerçekten iyi çekiş gücü sayesinde çoğu arazide iyi yol tutuşu sağlar. Özetlemek gerekirse, motordan gelen güç, bir AWD şanzıman sistemindeki dört tekerleğin tamamına aktarılır ve dört tekerleğin tümü direksiyona dahil edilir. Bir RWD’de olduğu kadar ince direksiyon kontrolüne sahip olmamanın yanı sıra, sürüklenme için çok önemlidir ve dönüşler sırasında önden kayma gösteren bazı AWD arabaları, AWD arabaları sürmesi ve kullanması en kolay olanlardır. Temelde biriyle yanlış gidemezsin.

Hız mı Çabuk Hızlanma mı?

Bir yarış için hız derecesi iyi olan bir araba seçmek akıllıca görünse de, sadece hız değil aynı zamanda hızlanma da daha iyi bir dengeye sahip olanı seçmek daha akıllıca olacaktır. Hızlanma, bir arabanın en yüksek hıza ne kadar hızlı ulaşabileceğini belirler ve yüksek hızlanma oranına sahip bir araba, dönüşlerden daha hızlı çıkabilir ve genellikle geçiş yapmak için daha iyidir. İyi viraj almak için önemli olan Frenleme statüsüne de dikkat edin.

Bir yarışı kazanmakta sorun yaşıyorsanız, sizi kazanmadan tam olarak neyin alıkoyduğunu anlamaya çalışın. Yol tutuşu, hız, hızlanma, frenleme ve hatta şanzıman gibi aracın istatistiklerinden herhangi biri olabilir. Çoğu zaman, hava ve arazi yarışı etkileyeceğinden, bu da arabadaki seçiminizi etkilemelidir.

Kendinizi kaybeden parantezin içinde bulursanız, pistin sonuna kadar gitmeyi düşünün, böylece parkuru ve dönüşleri daha iyi anlayabilirsiniz.

Arabaları Yükseltmek

Birkaç yarışı bitirip oyunda ilerledikten sonra, stok arabalarla ve orijinal ayarlarıyla yarışları kazanmak biraz daha zorlaşıyor. Yenilerini almak bile yeterli olmayabilir. Ortalamanın Üstü seviyesinde, Drivatarlar zaten Dom Toretto gibi yarışıyor ve birkaç tur atıp daha yavaş bir araba sürerseniz onları yakalamak zor.

Umarım bir ağaca çarparlar ya da arkadaşlarınızın adının üstüne yapıştırılmış halde asla yetişemeyeceğiniz bir AI sürücüsünü kovalarken eğlenirler. Drivatar zorluğunu azaltabilir (yargılamayız), mevcut arabanızı yükseltebilir veya yeni bir tane alabilir (ve yükseltebilirsiniz). Kaputunuzun altındaki her şeyi manuel olarak ayarlamak çok göz korkutucu görünüyorsa, parçaları satın alabileceğiniz ve belirli bir otomobil sınıfına otomatik olarak ulaşmak için bir aracı yükseltebileceğiniz bir Otomatik Yükseltme işlevi vardır.

Ayrıca garajdan bir araba seçebilir, Yükseltmeler ve Ayarlama’ya gidip Yeni Melodileri Bul’u seçebilirsiniz. Arabaya en uygun olanı seçin ve yola çıkın. Bazı arabalarda, daha yüksek hız istatistiği, genellikle ağırlık için bazı ödünleşimler yapmanız gerekebileceğini unutmayın.

AWD Otomobillerini Daha İyi Kullanmak? RWD ve FWD Araçlarınızı AWD’ye Geçirin

Tüm arazi ve mevsimlerde istikrarlı bir yol tutuşu ve daha iyi bir yarış deneyimi için RWD ve FWD otomobillerinizi AWD’ye dönüştürebilirsiniz. Sahip olduğunuz herhangi bir eve gidin, Garaj, Yükseltmeler ve Ayarlama, Özel Yükseltme, Dönüştürme ve ardından Aktarma Organları Değişimi’ne atlayın.

Bunu yapmak çok pahalı değil, ancak hız, hızlanma ve kullanımda ciddi fark edilebilir iyileştirmelerle birlikte geliyor. Bu ipucu için Dan Amrich’e teşekkürler!

Forza Edition Otomobillerini Edinin

Oyundaki her araba kategorisi için bir Forza Edition Araba var. Her biri farklı beceri artışı ve bonuslar sağlar. 2015 Alumi Craft Class 10 Yarış Arabası Forza Edition, Yıkım Becerileri artışı sağlarken, 2010 Pagani Zonda R Forza Sürümü, Temiz Beceriler artışı sağlar. Forza Edition arabaları Wheelspins’te kazanılabilir veya Eşsiz Arabalar altında Müzayede Evi’nde bulunabilir. Buradaki teklifler çok şiddetli olabilir ve hatta satın alma fiyatını çok fazla aşabilir. Ayrıca çok pahalı fiyatlarla listelenmiştir. İşte CR2.145.000 CR1.950.000 Pagani Zonda R’nin satışına bir örnek.

Bunun yerine, Müzayede Evi’ne ve Araç Ara’ya geri dönün ve istediğiniz tam Forza Edition Arabasını aramak için menüyü kullanın. Büyük bir sabır ve bol miktarda şans alarak makul bir satın alma fiyatına göz atın. İhtiyacınız olan arabayı bulamazsanız ara sıra tekrar kontrol edin. Bu listeler, halka açık açık artırmalardan önemli ölçüde daha ucuzdur.