Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası Mutlu Otman’ı kaybettiğini duyurdu.

"Bensiz Olsun", "Aşkından Ölmem Mi Lazım", "Ben Ağlarım" ve "Arada Bir" gibi şarkılarıyla hafızalarda yer eden Fulden Uras, bugüne kadar 24 kez ameliyat olmuştu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, şimdi de babasının kaybıyla sarsıldı.

Dün entübe edildiğini açıkladığı babasının hayatını kaybettiğini belirten Uras, "Babamı kaybettik… Sana doyamadım, babacığım" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.