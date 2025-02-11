Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3 haftalık programı açıkladı. Ligde zirve yarışında olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin de tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, "Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir" denildi.
Ligde 25. hafta programı şöyle:
21 Şubat Cuma
20.00 Bodrum FK - Atakaş Hatayspor
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş
22 Şubat Cumartesi
13.30 Sivasspor - Konyaspor
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
23 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Göztepe
16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
24 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
26. hafta
1 Mart Cumartesi
16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK
20.30 Beşiktaş - Kayserispor
2 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor
3 Mart Pazartesi
16.00 Konyaspor - Trabzonspor
16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor
20.30 Göztepe - Samsunspor
20.30 Başakşehir - Sivasspor
27. hafta
7 Mart Cuma
20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa
8 Mart Cumartesi
13.30 Kayserispor - Başakşehir
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
9 Mart Pazar
13.30 Sivasspor - Göztepe
16.00 Samsunspor - Adana Demirspor
16.00 Eyüpspor - Konyaspor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK