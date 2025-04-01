Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği derbide, yardımcı hakemlik görevini Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'un da forma giyebilecek duruma gelmesiyle tam kadro olacak. Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle eksik kadro ile mücadele eden Jose Mourinho'nun ekibi, derbiye tam kadro çıkacak. 14 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe'nin, statü gereği iki yabancı futbolcu kadroya dahil edilemeyecek.

Galatasaray ise Fenerbahçe derbisine tam kadro olarak çıkacak. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığını atlatan Ismail Jakobs ve Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşünde ağrıları nedeniyle Beşiktaş derbisinde yer almayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek. Beşiktaş derbisinde ağrıları nedeniyle kadroda bulunmayan Elias Jelert'in durumu ise bugünkü antrenman sonrası netleşecek.



Son 3 maçta Kadıköy'de kaybetmedi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 3 mücadelede mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, rakibine karşı deplasmandaki son yenilgisini ise 10 Nisan 2022 tarihinde 2-0'lık skorla yaşadı.